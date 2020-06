Roadmovie mit Vietnam-Veteranen: Spike Lees Film "Da 5 Bloods"

Spike Lees neuer Spielfilm wird eingerahmt durch einige dokumentarische Szenen aus der Zeit des Vietnamkriegs. Box-Weltmeister Muhammad Ali ging 1967 lieber ins Gefängnis, als Wehrdienst in Vietnam zu leisten. Er begründete das damit, dass kein Vietnamese ihn je mit dem N-Wort beleidigt, ihn gelyncht oder seine Hunde auf ihn gehetzt hätte.

Warum also sollte er auf Vietnamesen schießen, fragte Muhammad Ali. Aber die meisten Afro-Amerikaner, die nach Vietnam einberufen wurden, leisteten ihren Wehrdienst dort ab. 32 Prozent der US-Truppen in Südostasien waren schwarz, erzählt uns Spike Lees Film. Also war es längst an der Zeit, diese Geschichte aufzuarbeiten. Denn die Hauptfiguren legendärer Vietnamkriegsfilme wie „Platoon“ oder „Deer Hunter“ waren immer Weiße.

Worum es in "Da 5 Bloods" geht

"Da 5 Bloods" spielt aber zum größten Teil in der Gegenwart und blendet nur ab und zu in den Krieg zurück. Dann sehen wir eine Gruppe von afro-amerikanischen Soldaten, die von ihrem Unteroffizier auch in politischen Fragen unterrichtet werden: "Immer wenn ich aus dem Haus gehe, sehe ich Cops durch die Straßen gehen, die auf Ärger aus sind. Da spüre ich, dass ich so gut wie nichts wert bin."

Dieser Anführer wird im Vietnamkrieg fallen. Die anderen vier "Bloods" – so nannten sich afro-amerikanische Soldaten in Vietnam – werden gut 50 Jahre später zurückkehren. Angeblich wollen sie die sterblichen Überreste ihres Kommandanten in die USA überführen. Aber eigentlich geht es ihnen um eine Kiste mit Gold, die sie damals im Dschungel vergraben hatten.