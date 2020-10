Cyrill Lachauer im Haus der Kunst: Landerkundungen im Bunker

Kein Land ohne Leute

Die Filmprojektion, die im ersten Raum über die Wand flimmert, entwirft das passende Symbolbild dazu. Ein visuelles Gedankenexperiment: Lachauer hat einen alten Dokumentarfilm neu geschnitten, hat sämtliche Szenen entfernt, in denen Menschen zu sehen waren. Was bleibt, sind die Bilder entvölkerter Küsten: Gischt und Gestein, grau in grau, ununterscheidbar, monolithisch. Wo der Mensch fehlt, löst sich auch die Umwelt auf, verliert ihre Bestimmung, verwässert im Ozean.

Konsequenterweise sind Lachauers Landschaftsbilder, entstanden auf Reisen durch Brasilien, Rumänien, Amerika oder Brandenburg, nie menschenleer. Mindestens ihre Spuren sind sichtbar. Das habe auch mit seinem Arbeitsprozess zu tun, erklärt Lachauer. Unterwegs treffe er immer wieder Menschen, die seine Landerkundungen begleiten würden: "Häufig sind das Leute, die ich dann immer wieder treffe und die immer wieder eine Rolle spielen in meinen Arbeiten. Die tauchen mal in einem Text auf, dann komme ich in zwei Jahren wieder und mache ein Foto, dann treffe ich mich mal so, ohne dass wir irgendwas machen. Also, das ist teilweise schon ein längerer Prozess. Aber natürlich sind sie in den Filmen dann auch Stellvertreter für etwas, einen bestimmten Zugang zur Natur etwa."

Beobachten reicht nicht

Cyrill Lachauer, immerhin studierter Ethnologe, hat die Brille des Feldforschers nie abgesetzt. Auch wenn inzwischen Kunst draufsteht. Seine Arbeiten interessieren sich für das Allgemeine im Besonderen; dafür, was das Weltverhältnis seiner Protagonisten ausmacht; für die Umwelten, die sie durch ihr Verhalten erst gestalten; und die er durch ihre Augen erst entdecke, so Lachauer. Nur zu beobachten, sich hinter der Kamera zu verstecken, reiche da nicht aus.

"Ich glaube schon, dass man den Dialog braucht, um Sachen aufzubrechen", so Lachauer weiter. Also ich komme ja auch mit einer Idee an und die verändert sich dann ganz stark beim Unterwegssein, weil ich ja dann in dem Erfahrungsraum diesen Leuten, Landschaften und Orten ausgesetzt bin."