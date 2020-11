"Cry Macho": Clint Eastwood dreht mit 90 in der Wüste Rodeo-Film

Der Stoff sollte bereits 2011 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle verfilmt werden, aus dem Projekt, bei dem Brad Furman Regie führen sollte, wurde damals allerdings nichts. Selbst Burt Lancaster war schon mal im Gespräch als Darsteller, auch Pierce Brosnan, was zeigt, wie lange die Angelegenheit zwischen den Filmstudios schon hin und her gewälzt wird.

Das letzte Mal war Eastwood beruflich 2018 in New Mexico unterwegs, für seinen Film "The Mule". Die Dreharbeiten vor Ort in Las Cruces unweit der Grenze zu Mexiko bei Ciudad Juárez dauerten allerdings damals nur sechs Tage. Je nach Pandemie-Lage könnte der neue Eastwood schon Anfang nächsten Jahres in den Kinos starten. Der Star ist bekannt dafür, seine Produktionen rasend schnell zu vermarkten.

Der Filmkritiker des britischen "Guardian" nimmt sich die Freiheit, darüber zu spekulieren, dass "Cry Macho" der letzte Film von Eastwood werden könnte und findet den Titel treffend für die gesamte Karriere des Stars, jedenfalls sei er "brillant eastwoodisch".

Eastwood bekam bereits vier Oscars, allesamt für seine Leistungen als Regisseur und Produzent, war jedoch als Schauspieler mehrfach nominiert. Übrigens ist er immer noch nicht auf dem berühmten "Hollywood Walk of Fame" verewigt. Er hat angeblich kein Interesse daran, obwohl er zigmal nominiert wurde, und das liegt gewiss nicht an den 40.000 Dollar, die von Spendern für die Bodenplatte erwartet werden.