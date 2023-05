Crowdfunding als Ausweg? Kleine Verlage suchen Unterstützung

"Too big to fail" – zu groß, um zu scheitern – heißt die Aktion, die die Edition Moderne in dieser Woche gestartet hat. Der unabhängige Comic-Verlag, 1981 in Zürich gegründet, bittet Leserinnen und Leser um Hilfe. Dieser Schritt hängt mit den Folgen der Corona-Pandemie zusammen, ebenso mit den enorm gestiegenen Herstellungskosten für Bücher.

Nicht nur ein marktwirtschaftliches Kalkül

Dazu kommt eine programmatische Neuausrichtung, so Claudio Barandun, der die Edition Moderne seit 2019 mit seinen Kolleginnen Marie-France Lombardo und Julia Marti leitet. Der Verlag widmet sich mehr und mehr den Arbeiten junger Künstlerinnen und Künstler. Und wolle dabei, der Tradition verpflichtet, nicht nur streng marktwirtschaftlich kalkulieren, sondern die Möglichkeiten des Comics erkunden.

"Was ist das Spannendste?", fragt Barandun im BR-Interview. "Was kann der Comic, dieses Medium eigentlich? Es ist uns wichtig, immer diese Grenzen auszuloten. Das ist auch wichtig für das Genre, für das Vorankommen des Genres. Und so positionieren wir uns und sehen eigentlich auch unsere Rolle – und auch die Rechtfertigung für diesen Verlag."

Pionier der Independent-Comic-Szene

Mit der "Edition Moderne" wendet sich ein Pionier der Independent-Comic-Szene an Leserinnen und Leser. Der Verlag hat das Werk bedeutender Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht, darunter Marjane Satrapi aus Frankreich - mit "Persepolis" - oder Comic-Reporter Joe Sacco aus den USA. Für sein Buch "Wir gehören dem Land" wurde er als erster Comic-Künstler überhaupt mit dem Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München ausgezeichnet. Ebenso werden Bücher von deutschen Künstlern wie dem Münchner Zeichner Frank Schmolke verlegt.

Die Hilfsaktion soll die Zukunft des Verlages dauerhaft sichern, so Claudio Barandun. Es gehe vor allem um die Vermittlungsarbeit, um Lesungen, Presse-Arbeit, das Lizenzgeschäft: "Eigentlich nicht um die Buchproduktion, nicht das Back Office, das Daily Business. Sondern damit wir genug Zeit und Ressourcen haben, mit den Büchern zu arbeiten, unsere Autoren und Autorinnen zu vermitteln und diese Bücher zu platzieren. Nur weil das Buch in der Welt ist, heißt das nicht, dass jemand davon erfährt. Diese Arbeit könnten wir nicht machen."