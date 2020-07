CrossoverCorona: Münchner Bläser starten Social Media-Format

Welche Technik nutzt du, um aus den vier Stimmen ein Video zu produzieren?

Es sind ja immer vier einzelnen Videos. Es funktioniert so, dass ein Klick Track produziert wird, also ein Art Metronom, dass sie sich dann auf die Kopfhörer legen. Dann spielt der erste auf dieses Tempo ein. Das Audio wird weitergeschickt, der nächste spielt dann seine Stimme dazu, und so geht es bis zum Schluss. Und dann hat man vier Stimmen separat eingespielt, die ich dann akustisch noch ein bisschen bearbeite. Dann wird das Video produziert, dass ich dann am Ende auch wieder zusammenfüge und wozu ich das grafische Layout mache. Das ist natürlich eine ganz ungewöhnliche, ungewohnte Arbeitsform für alle. Deswegen war es für uns schon eine technische Herausforderung, aber wir haben dabei auch sehr viel gelernt.

Kann ein "Zusammenspiel" funktionieren, das ja eigentlich keines ist?

Also nachdem die als Ensemble es gewohnt sind, zusammenspielen und sich sozusagen mit ihren Ecken und Kanten gut kennen, funktioniert es ganz gut, obwohl sie ja eben hier räumlich getrennt einspielen. Grad das gemeinsame Musizieren mit Blechblasinstrumenten war ohne ein Treffen erst mal unvorstellbar gewesen. Die Intonation zum Beispiel ist so etwas: Da ist es wichtig, dass man den anderen hören muss und dann auf ihn eingeht. Es ist schon schwierig, wenn man das in dem Moment eben nicht kann. Man muss sich an an dem orientieren, was schon da ist, und da muss man dann seinen Platz finden. Und da profitieren die Musiker von Munich Tetra Brass eben davon, dass sie sich, dass sie schon so lange zusammen musizieren. Das wäre wahrscheinlich viel schwieriger gewesen mit vier Musikern, die sich gegenseitig nicht so gut kennen.