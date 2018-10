Crossover-Blasmusik im Münchner Gasteig: "Frack trifft Tracht"

Ach, wie schön war das damals, 1846, als Franz von Suppé für das Theater an der Wien eine „Komödie mit Liedern“ schrieb, die allerdings erst sehr viel später, 1936, auf die deutschen Bühnen kam: „Dichter und Bauer“. Darin sollten sich der Meister des wohlbedachten, geschliffenen Wortes, eben der Dichter, im feinen Zwirn und mit Kneifer auf der Nase, und der Meister der Scholle, eher maulfaul und von kargem Gemüt, nämlich der Bauer, aufs vortrefflichste verstehen. Die Ouvertüre zur Operette steht am Sonntag im Gasteig auf dem Programm, neben Musik von Carl-Maria von Weber, Johann Strauss und der Egerländer Blasmusik-Legende Ernst Mosch. BR-Kollege Maximilian Maier wird das ungewöhnliche Konzert moderieren. Mit dabei neben den Profis von den Philharmonikern: Zahlreiche Musiker am Beginn ihrer Karriere.

"Wir haben was zu feiern"

Sie sind sämtlich gerade mal Anfang zwanzig, kommen aus allen erdenklichen Teilen Ober- und Niederbayerns und wurden vom "MON", das ist der Musikbund Ober- und Niederbayern, zusammengetrommelt, um gemeinsam mit Dirigent Albert Osterhammer ein so bemerkenswerteswie seltenes Konzertprogramm zu stemmen, "Dichter und Bauer" – im Frack und in Tracht: "Ich bin der Albert Osterhammer. Ich bin Bassklarinettist bei den Münchner Philharmonikern und leite in Bernau am Chiemsee, wo ich aufgewachsen bin, ein Blasorchester. Ich leite auch das Blasorchester der Münchner Philharmoniker und wir haben ja was zu feiern in diesem Jahr, sogar gleich zwei Jubiläen: Der Musikbund Ober- und Niederbayern feiert 65 Jahre seines Bestehens, und wir Philharmoniker sind jetzt 125 Jahre dabei, und so sind wir auf die Idee gekommen, das zusammen zu machen, also: Tracht trifft Frack, das ist, was wir machen."