"Crimes Of The Future": Komisch statt schockierend

Die 80er sind tot, es leben die 80er! Ob im Musikbusiness oder der Mode: Das Jahrzehnt der Synthie-Sounds und Fashion-Sünden feiert seit geraumer Zeit ein Revival. Popkulturell sorgen Blockbuster wie "Top Gun Maverick" und vor allem die Serie "Stranger Things" dafür, dass der Trend nicht so schnell verschwinden wird. Insofern wundert es kaum, dass auch David Cronenberg auf den Nostalgie-Zug aufspringt. "Crimes of the Future", sein erster Film nach achtjähriger Kino-Auszeit, markiert seine Rückkehr zum sogenannten Body Horror – jenem Genre, mit dem der Kultregisseur in den 1980er-Jahren kontrovers diskutierte Erfolge feierte. Damals ließ er seine Filmfiguren zu monströsen Fliegen oder lebenden Videokassetten mutieren. In "Crimes of the Future" betätigen sich seine Protagonisten als Do-It-Yourself-Chirurgen, die unkontrollierte Körperwucherungen vor zahlendem und lüsternem Publikum entfernen: "Ich mag nicht, was mit unseren Körpern passiert. Insbesondere nicht, was mit meinem passiert. Deswegen schneide ich ihn auf."

"Operieren ist der neue Sex!"

Die in dreckigen Kellergewölben veranstalteten Kunst-Aktionen, in denen Lea Seydoux mit größtem Ernst und futuristischem Gerät den Torso von Hauptdarsteller Viggo Mortensen bearbeitet, sollen schocken und verstören – tun das aber vor allem durch unfreiwillige Komik. Potenziert wird dieser Eindruck durch die absurde Nebenrolle von Kristen Stewart. Sie spielt eine zugeknöpfte Regierungsmitarbeiterin, deren Libido durch die Performances außer Kontrolle gerät. Deformierte Körper, albtraumhaftes Ausstattungskino voller biomechanischer Maschinen und die ewigen Cronenberg-Themen Sex und Gewalt: War die Erwartungshaltung vor Cronenbergs Body-Horror-Comeback groß, so sind die Fragezeichen danach noch viel größer. Geht es in "Crimes of the Future" um grenzenlosen Schönheitswahn oder um den Kampf gegen Alterungsprozesse und den Tod? Letzteres definiert viele Filme von Cronenberg, der in diesem Fall auch wieder das Drehbuch geschrieben hat. Und nachdem er selbst bald 80 wird und Hauptdarsteller Viggo Mortensen 64 ist, wäre dieser sozialkritische Kommentar naheliegend - geht aber als alleinige Deutung dann doch nicht auf. Selbst die Darsteller rätselten während der Dreharbeiten, was sie da eigentlich taten, erzählte Kristen Stewart auf einer Pressekonferenz nach der Premiere in Cannes.