"Cow" - Erschütternder Dokumentarfilm über Nutztier von heute

Ob in ihrem oscarprämierten Kurzfilm "Wespen" oder in allen vier Spielfilmen, die sie danach gedreht hat: Die britische Independent-Regisseurin Andrea Arnold stellt immer Frauen ins Zentrum der Handlung. Stets porträtiert sie Figuren am Rande der Gesellschaft, die von privilegierteren Schichten gern übersehen werden. Darüber hinaus haben Tiere und deren Gefangensein in Arnolds Filmen großen symbolischen Aussagewert. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass sich all diese Charakteristika auch in ihrem ersten Dokumentarfilm wiederfinden.

Bisher hat sie Spielfilme gedreht

"Cow" ist das Porträt einer Milchkuh auf einer Farm in der Grafschaft Kent. Auch wenn die Parallelen zu Arnolds Spielfilmen hier und da zunächst ein Schmunzeln hervorrufen sollten: Wer sich auf den extrem reduziert erzählten Film einlässt, wird schnell realisieren, dass die dahinterstehende Intention so ernst ist wie immer.

Über einen Zeitraum von vier Jahren haben Arnold und ihre Kamerafrau Magda Kowalczyk etwa 30 Tage im Leben der Milchkuh Luma dokumentiert. Aus rund 200 Stunden Rohmaterial entstand ein Film, der den Kreislauf des Lebens ebenso abbildet wie den zumeist wenig aufregenden Alltag dazwischen: die Geburt von Lumas Kälbern, der von Menschenhand geplante Zeugungsakt, der tägliche Gang zur Melkmaschine. Zeitangaben gibt es ebenso wenig wie die Handlung einordnende Erklärungen: Ob Farmarbeiter, Tierarzt oder Filmteam – Menschen sind in "Cow" Nebenfiguren ohne Gesichter, die mehr oder weniger großen Einfluss auf das Leben der Tiere haben.

Im Mittelpunkt - Kuh Luma

Arnolds Ansatz ist es, die Perspektive der Kuh erlebbar zu machen. Viele Vorgänge bleiben rätselhaft – eben so, wie es Luma erscheinen muss. Am wichtigsten sei ihr jedoch, nichts zu beschönigen, erläuterte die Regisseurin bei der Premiere während der Filmfestspiele in Cannes 2021.

Auch wenn Luma oft mit großen Augen direkt in die Kamera schaut: "Cow" hat nichts mit Disney-Romantik und putzigen Protagonisten aus dem Tierreich zu tun. Nach der Geburt ihres ersten Kalbs baumeln die Geburtsrückstände in dicken, bis zum Boden reichenden Fäden aus Lumas After, die Handkamera hält unerbittlich drauf und folgt ihr in einer langen, von hinten gefilmten Sequenz durch den Stall. Gezeigt wird auch, wie das Wachstum der Hörner durch einen Ausbrennprozess verhindert wird, und wie das Kalb kurze Zeit später von der Mutter getrennt wird, um mit anderen Jungtieren großgezogen zu werden.

Luma bleibt irritiert zurück, ruft eine gefühlte Ewigkeit ins Leere, verstummt schließlich und fügt sich in den Trott vor der Geburt. Die Emotionen, die diese und viele nachfolgende Szenen, insbesondere der schockierende Schluss, beim Publikum auslösen, werden nicht künstlich gelenkt, Musik oder andere dramaturgische Mittel kommen kaum zum Einsatz. Arnold wählt die direkte Konfrontation mit dem Bild.

Alles andere als eine Disney-Produktion

Sanft, aber effektiv wird das Publikum so zum Nachdenken über ein Leben gezwungen, das nicht selbstbestimmt ist und weitestgehend auf die Produktion von Milch und Fleisch reduziert ist. "Cow" ist ein leise erzählter Film. Der Nachhall aber ist dröhnend.