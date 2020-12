Country-Star Charley Pride an Folgen von Covid-19 gestorben

Pride pflückte als Kind Baumwolle

Pride wurde am 18. März 1934 in Sledge im Bundesstaat Mississippi geboren. In einer kinderreichen Familie half er schon früh auf den Baumwollfeldern aus, die sein Vater gepachtet hatte. Als Teenager schwankte er zwischen einer Karriere als Musiker oder als Baseball-Spieler. Da sein sportliches Talent nicht für eine Profi-Karriere ausreichte, musste er zunächst als Arbeiter seinen Lebensunterhalt verdienen. Daneben machte er Musik.

Durchbruch mit "Just Between You And Me"

Pride erhielt 1963 seine erste Chance zum Vorspielen in Nashville, die erste Single folgte 1966. Als ihm noch im selben Jahr mit "Just Between You And Me" der Durchbruch gelang, gab es 1967 den "Country-Ritterschlag" mit einem Auftritt in der Grand Ole Opry - der Show, die als Sprungbrett in die höheren Sphären der Country-Szene gilt. Zu seinen bekanntesten Hits gehören "Kiss An Angel Good Morning" und "Please Help Me I'm Falling", ebenso wie "I Can’t Believe That You’ve Stopped Loving Me".