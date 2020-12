Couch-Highlights: Das waren unsere 5 liebsten Livestreams 2020

Verdichtete Aufführung: Johann Sebastian Bachs "Johannes-Passion"

Die kleinere der beiden großen Passionen von Bach: In diesem Frühjahr wie so vieles so anders. Ohne Orchester und ohne großen Chor, aufgeführt von nur acht Musikern. Der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson singt – in der leeren Leipziger Thomaskirche – die Partien des Evangelisten und der anderen Figuren in dieser Vertonung der Leidensgeschichte Jesu. Er wird begleitet von der Cembalistin Elina Albach, vom Schlagzeuger Philipp Lamprecht und, bei den Chorälen, vom Leipziger Vocalquintett (an einigen Stellen kommen Bach-Chöre aus aller Welt via Zoom dazu). Ein Monumentalwerk wird gewissermaßen zur Kammermusik. Kann das gut gehen? Und wie! An diesem Karfreitagnachmittag – alle Kirchen im Land sind geschlossen – erklingt Bachs Musik auf mdr-kultur.de im Live-Stream unter dem Hashtag #BachBeatsCorona, konzentriert, intensiv, berührend, mehr noch: ergreifend. Es gibt viele großartige Aufführungen der Johannes-Passion. Diese – in ihrer spannungsvollen Verdichtung – gehört unbedingt dazu.

Empfohlen von Niels Beintker

Derzeit ist nur ein Vorab-Teaser online: