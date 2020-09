"Corpus Christi" ist auch ohne Oscar eine Wucht

Denn das Interesse von Regisseur Jan Komasa und seinem Drehbuchautor Mateusz Pacewicz gilt psychologischen und gesellschaftlichen Aspekten. Einerseits beleuchten sie den realen Hintergrund ihres Films und ergründen die Frage, wie ein ganzes Dorf monatelang auf einen knapp 20 Jahre alten Hochstapler hereinfallen kann, der sich als Priester ausgibt – so geschehen im Jahr 2011 in der kleinen Gemeinde Budziska.

Guter Priester, böser Priester?

Andererseits ergründen die Filmemacher einen ganzen Fragekatalog rund um die Themen Schuld und Sühne, Bigotterie und Vergebung. Zentrale Figur ist der fiktive Straftäter Daniel. Er will sein altes Leben hinter sich lassen, will nicht nur etwas darstellen und ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft sein, sondern wirklich Relevantes leisten. Auch wenn manche ihm den Bruch mit den Traditionen nachtragen: Seine unkonventionelle Denkweise öffnet dem falschen Pfarrer den Weg in die Herzen der Gemeinde. Er predigt nicht von oben herab, sondern lässt seine eigenen Erfahrungen in das Gespräch mit den Gläubigen einfließen.