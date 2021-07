Corona: Weniger Kirchenaustritte 2020

In der katholischen und der evangelischen Kirche ist die Zahl der Kirchenaustritte im Corona-Jahr 2020 etwas zurückgegangen: Bei der evangelischen Kirche sank die Zahl der Austritte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent, bei der katholischen um 18,8 Prozent. Insgesamt verließen 220.000 Menschen die evangelische, 221.390 die katholische Kirche. Dass 2020 weniger Menschen ausgetreten sind, könnte auch daran liegen, dass die Standesämter und Amtsgerichte im Corona-Jahr 2020 weniger Termine angeboten haben. "Im Frühjahr 2020 war es aufgrund der stark eingeschränkten Öffnungszeiten teilweise gar nicht möglich auszutreten", erklärt das Erzbistum München-Freising in einer Pressemitteilung. Weshalb die Vertreter der beiden großen Kirchen auch zurückhaltend bei der Beurteilung der neuesten Zahlen sind. Von einer Trendwende spricht niemand.

Die Zahl der evangelischen Taufen, die corona-bedingt monatelang nicht möglich waren, halbierte sich auf 81.000. Bei der katholischen Kirche ging sie um etwa ein Drittel zurück. Trotz des Rückgangs der Mitgliederzahlen bei den beiden großen Kirchen gehört immer noch eine Mehrheit von 54,0 Prozent aller Deutschen einer christlichen Kirche an.

Gründe für den Austritt: Kirchensteuer, Moralvorstellungen, Missbrauch

Als Reaktion auf die hohen Austrittszahlen sprach der Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, von einer "tiefgreifenden Erschütterung“, die er sehr ernst nähme. Der Limburger Bischof macht auch den Missbrauchsskandal für die weiter hohe Zahl an Kirchenaustritten verantwortlich: "Viele haben das Vertrauen verloren und möchten mit dem Kirchenaustritt ein Zeichen setzen“. Der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm, sagte: „Jeder Kirchenaustritt bekümmert mich und lässt mich fragen, was wir als Kirche tun können, um Menschen vom guten Sinn der Mitgliedschaft in unserer Kirche zu überzeugen." Um mehr über die Gründe hinter den Austritten zu erfahren, hat die Evangelische Kirche eine bundesweite Umfrage durchgeführt. Demnach gebe allerdings eine Mehrheit der Befragten keine konkreten Gründe für den Kirchenaustritt an. In einer repräsentativen Untersuchung der evangelischen Landeskirchen Württemberg und Westfalen nennen 75 Prozent der Befragten die Kirchensteuer als einen wichtigen Grund, die Kirche zu verlassen. In einer Studie des Marktforschungsinstitut YouGov, das 2021 die Mitglieder beider Kirchen befragt hat, sind die am häufigsten genannten Gründe für einen möglichen Austritt bestimmte kirchliche Moralvorstellungen und der Umgang der Kirche mit den Missbrauchsskandalen.

Weniger Kirchensteuereinnahmen

Nicht nur die Mitgliederzahlen, sondern auch die Kirchensteuereinnahmen sind gesunken, vermutlich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die evangelische Kirche meldete einen Rückgang der Kirchensteuer um 5,4 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro im Jahr.