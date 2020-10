Corona-Regeln: Virologin macht Künstlern Hoffnung auf Frühjahr

Ein Erfolg, dem womöglich bald doch weitere Lockerungen für die Theater und Konzertsäle folgen könnten. Wäre auch höchste Zeit, meint Andrea Fessmann - und fordert nicht etwa pauschal für alle Säle höhere Obergrenzen, sondern Bestimmungen je nach Raumgröße, also flexible Zahlen. Was bisher geschah, reicht ihr jedenfalls nicht aus: "Das rettet uns noch nicht. Die Musik braucht in den Konzertsälen und in den Kirchen mehr Publikum. Wenn wir in einen Herkulessaal, wo im Prinzip 1400 Leute rein passen, nur 200 Personen haben dürfen, dann können wir das Konzert nicht finanzieren. Wir müssen wirklich sagen, wir brauchen mehr Publikum in den Konzertsälen. Und alles, was jetzt im Flugzeug, im Bus und den Wirtschaften möglich ist, das ist leider im Konzertsaal noch nicht möglich. Ich glaube, das Publikum wäre auch bereit, nebeneinander zu sitzen und Masken anzulassen."