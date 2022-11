Welche Chancen hat der Protest in China?

Seit dem vergangenen Wochenende wird die Welt Zeuge der größten Proteste, die es in der Amtszeit von Xi Jinping jemals in China gab. Gerade junge Menschen und die Vielzahl an Wanderarbeitern im Land sind unzufrieden angesichts von Lockdowns, Lohnausfällen und Existenzängsten aufgrund der Zero-Covid-Politik.

Das alte Versprechen von Xi, dass in seinem Land jeder zu Wohlstand kommen könne, und man im Austausch eben auf ein paar Freiheiten verzichten müsse, scheint für viele nicht mehr aufzugehen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei knapp 20 Prozent - und das Land ist seit bald drei Jahren von der Außenwelt isoliert.

"Keine klare politische Agenda"

Aber könnten sich die Proteste tatsächlich zu einer Gefahr für die chinesische Führung entwickeln, die zwar mit ein paar wenigen Zugeständnissen reagierte, aber bereits auch zahlreiche Demonstranten verhaften ließ? Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat daran Zweifel: Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die ihn in seinem Haus in Portugal befragte, sagte Ai bezüglich der Demonstrierenden: "Es gibt keine klare politische Agenda, also ist es auch sehr einfach, sie einfach einzusperren und weiterzumachen."

Selbst wenn sich die Proteste zu etwas Vergleichbarem wie den Protesten in Hong Kong im Jahr 2019 oder der Besetzung des Tian’anmen-Platzes 1989 entwickelten, werde das die Regierung nicht ins Schwanken bringen. Er könne sich auch nicht vorstellen, welche Figuren sich künftig an die Spitze der Proteste stellen sollten, da es dem Land nach jahrzehntelanger Unterdrückung von Medien und Intellektuellen an einem "politischen Milieu" mangele.

Nöte mit Hunderten anderen herausschreien

Die deutsch-chinesische Schriftstellerin und Politikwissenschaftlerin Liya Yu äußerte sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk optimistischer bezüglich eines positiven Einflusses der Demonstrationen. Im Westen werde oft vergessen, dass Proteste nicht allein an ihren direkt sichtbaren Auswirkungen einzuschätzen seien, sondern auch kognitive Veränderungen hervorrufen könnten: "Zu wissen, dass man nicht allein ist mit seinen Nöten, diese öffentlich herauszuschreien, mit hunderten anderen - allein das kann schon eine lang anhaltende Grundlage für Veränderungen und Solidarität sein", sagte Yu.

Der Sinologe Tilman Spengler glaubt zwar auch nicht an ein baldiges Ende der Herrschaft der Kommunistischen Partei, aber hält es durchaus für möglich "dass sich die Gewichte innerhalb der Partei verlagern." Zunächst aber befürchtet er eine harte, repressive Reaktion des Systems. Er erinnert an ein Zitat von Mao Zedong: "Ein Funke kann einen Steppenbrand auslösen." Ein Ausspruch, den man heute als Warnung verstünde, Proteste nicht zu unterschätzen. "Auch das alte Zaubermittel, bei einer Schwäche im Inneren Stärke nach außen hin zu zeigen, könnte wieder herausgeholt werden", meint Spengler mit Verweis auf die andauernden militärischen Provokationen gegenüber Taiwan, das China sich - im Zweifel mit militärischer Gewalt - einverleiben will.

Die Macht der Bevölkerung

Die Autorin Lin Hierse, deren Mutter aus China stammt, verweist auf die Einzigartigkeit der Proteste: "Es gibt wenige Orte auf der Welt, wo soziale Bewegungen und Kritik an den Regierenden es so schwer haben, wie in China", sagte sie gegenüber dem BR. Die Proteste zeigten für sie, "wie viel Kraft und Macht in einem global extrem relevanten Moment bei der Bevölkerung liegt, selbst unter schwierigsten Bedingungen." Die Bedeutung einer solchen Erfahrung für das Land dürfe man nicht unterschätzen.