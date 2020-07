Corona-Pause zu Ende: Augsburger Ballett führt Boléro auf

Augsburgs Ballettdirektor Ricardo Fernando freut sich darüber, dass seine Compagnie nach Monaten der Corona-Pause wieder einen Bühnenauftritt hat. Und er hofft darauf, dass demnächst auch wieder größere Aufführungen im Theatersaal möglich sind. Das sei für die Künstler "lebensnotwendig", so Fernando.

Zwei Ballett-Inszenierungen an einem Abend

Bis auf Weiteres finden die Tanzabende unter freiem Himmel statt: auf einer Open-Air-Bühne im Martini-Park. Gezeigt werden Bühnenfassungen von Maurice Ravels Boléro und von "Shifting Perspective", einer Arbeit des Staatstheaters: zwei Inszenierungen an einem Abend also.

Ballett-Genuss in Augsburg: auch mit VR-Brille

Beide Bühnenfassungen sind aus digitalen Projekten hervorgegangen, die das Staatstheater in der Corona-Pause entwickelt hat. Für "Shifting Perspective" wurden Tanzszenen mehrmals gefilmt und in einem 360-Grad-Video übereinandergelegt. Anschauen kann man sich das Video mit einer VR-Brille, die das Staatstheater nach Hause liefert – jedenfalls an Theaterfreunde in Augsburg und wenn die Nachfrage nicht das Angebot übersteigt. Im Moment können laut Theater keine Bestellungen mehr angenommen werden. Nach der Sommerpause soll das aber wieder möglich sein.

Corona-Regeln gelten auch fürs Ballett

Durch die digitale Technik eröffnen sich ungewohnte Perspektiven: Die Zuschauer können den Blick in dem 360-Grad-Video frei schweifen lassen und sich eine eigene Perspektive suchen. Solos gehen fließend in Pas-de-deux-Szenen über. Aufgenommen wurden jeweils ein bis zwei Tänzer, um den Corona-Regeln gerecht zu werden.

Hochschule und Staatstheater Augsburg arbeiten für Boléro zusammen

Für die digitale Version von Boléro hat das Staatstheater mit der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Augsburg zusammengearbeitet. Studenten haben im Rahmen eines Kooperationsprojekts die Tänzer gefilmt und in einer 3-D-Umgebung platziert. Auch diese Inszenierung kann man sich per VR-Brille nach Hause kommen lassen.

Bei schlechtem Wetter können Karten zurückgegeben werden

Aufführungstermine der Bühnenfassungen sind am 17.7. und 18.7. um 19.00 Uhr. Wenn abzusehen ist, dass die Aufführung wegen schlechten Wetters ausfallen muss, wird drei Stunden vorher auf der Website des Staatstheaters informiert. Sollte die Vorstellung entfallen, können die Karten beim Besucherservice zurückgegeben werden.