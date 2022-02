Corona-Pandemie: Warten auf dringend notwendige Therapien

Nicht wahrgenommene Vorsorge-Untersuchungen, Diagnosen in bereits fortgeschrittenem Krankheitsstadium und verschobene Therapien und Operationen: Das alles hat in der Corona-Pandemie bei Patientinnen und Patienten zu enormen körperlichen und auch seelischen Belastungen geführt.

Angespannte Lage in Krankenhäusern bei Operationen

Ende Juli 2021 bekam Jasmin Steiger die Diagnose: Brustkrebs - und das mit Anfang 30. Jasmin Steiger lebt mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern in der Nähe von Bad Kissingen in Unterfranken. Die Pandemie und die angespannte Lage in den Krankenhäusern im Herbst machte alles noch viel schwieriger. "Ich und mein Mann waren schon sehr unsicher, wir hatten richtig Angst davor, dass die OP nicht stattfinden kann", erinnert sich Jasmin Steiger. "Und es war auch ein großer Teil Wut dabei. Wut auf Menschen, die sich hätten impfen lassen können, aber nicht impfen lassen wollten und uns dann gesagt haben: Dann wird halt deine OP verschoben, ist doch nicht mein Problem", ärgert sich die junge Mutter. Sie hätte damals keine ruhige Minute gehabt, bis sie sicher wusste, dass ihre OP stattfindet.

Bei Krebserkrankung ist eine schnelle Behandlung wichtig

Nach der Chemotherapie im Herbst wurde Jasmin Steiger Anfang Januar operiert. Bei Krebserkrankungen ist eine schnelle Behandlung wichtig, um die Heilungschancen zu erhöhen. Andreas Blana, Chefarzt am Klinikum Fürth, kennt Situationen wie die von Jasmin gut. Als Urologe behandelt er zwar keinen Brustkrebs, dafür aber Nieren-, Blasen- und Hodentumore. Er und seine Kolleginnen und Kollegen mussten in der Pandemie oft entscheiden, in welcher Reihenfolge Patienten operiert werden.

Von einer Triage könne man hier aber noch nicht sprechen, meint Andreas Blana. "Im Endeffekt haben wir eine Priorisierung der Patienten. Aber reine Notfälle, die sofort operiert werden müssen, zum Beispiel eine Blutung, die verschieben wir natürlich nicht", erklärt der Mediziner. Auch Tumoroperationen werden möglichst nicht verschoben - davon gäbe es bei ihm in der Urologie viele.

Operationen von rund 100 Patienten verschoben

Die genaue Bewertung, ob Operationen verschiebbar sind oder nicht, nehmen Andreas Blana und seine Kollegen letztlich im Team vor. "Wir haben jeden Tag eine OP-Besprechung, wo die Pflegenden dabei sind, der OP-Koordinator und alle Abteilungen. Da schauen wir, was an Kapazitäten da ist und was wir am nächsten Tag oder auch in der nächsten Woche operieren können", erklärt Blana. Bei den potentiell aufschiebbaren Operationen sei die Situation zwar nicht so akut wie bei Tumoroperationen, dennoch fällt dem Urologen die entsprechende Entscheidung nicht leicht. In jeder Pandemie-Welle hatte Blana auf seiner Station eine Liste von rund 100 Patienten, deren Operationen verschoben werden mussten.

"Es gab Patienten, die in meiner Sprechstunde in Tränen ausgebrochen sind, wenn ich ihnen gesagt habe, sie müssen operiert werden, aber aktuell geht das nicht und auch in den nächsten drei Monaten nicht", erinnert er sich. Schließlich habe jeder Patient ein Leiden: Der Chefarzt nennt als Beispiel einen älteren Mann mit einem Prostata-Leiden, der nicht mehr auf die Toilette gehen konnte und einen Katheter brauchte. Verständlich, dass dieser den Katheter wieder schnell loswerden wollte. "Wenn Sie drei Monate mit einem Katheter leben müssen, vielleicht auch Infektionen haben, dann ist es auch ein persönliches Leid, das dahinter steckt, und das macht mich dann schon betroffen", sagt Blana.

Patientenschützer kritisiert fehlende Transparenz

Patientenschützer Eugen Brysch kennt solche Fälle gut. Er kritisiert, dass es keine klaren und transparenten Kriterien für die Priorisierung gibt. Jedes Krankenhaus könne individuell entscheiden. Eine rechtliche Grauzone: "Es muss tatsächlich alles unternommen werden, um der Willkür Einhalt zu gebieten, denn jedes Krankenhaus kann unter dem Begriff 'verschiebbare Operation und Therapie' etwas anderes verstehen. Das könnte bedeuten, jedes Krankenhaus setzt andere Maßstäbe, das ist für Patienten sehr unbefriedigend", sagt Brysch. Die Maßstäbe müssten überall gleich sein.

Da es keine allgemein gültige Norm gebe, haben die Patientinnen und Patienten keine Rechtssicherheit. Vor einem Gericht gegen die Verschiebung der Operation zu klagen, sei nicht möglich, so Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Sofern der Eingriff planbar sei, handle es sich nicht um eine harte Triage, also darum, wer leben darf und wer nicht, dennoch kann der Zeitpunkt einer OP ausschlaggebend sein für die Genesung eines Patienten.

Zeitpunkt der OP für Heilung wichtig

Jeder Fall müsse individuell eingeordnet werden, meint der Urologe Blana. Die Forderung nach einem rechtlichen Rahmen findet er nicht zielführend. "Es ist eine sehr schwierige Frage, wie man Patienten rechtlich priorisiert und einteilt. Ich finde, wir haben ein gutes System gefunden, unsere Kommunikation ist transparent. Es gab da viel Verständnis von Seiten der Patienten", erinnert er sich.

Jasmin Steiger dagegen ist froh, dass ihre Brustoperation und die Therapie trotz Pandemie schnellstmöglich stattfinden konnte. Für sich und viele andere in der Situation wünscht sie sich Verständnis. Die Gesellschaft dürfe nicht leichtfertig mit dem Virus umgehen, und sie hofft, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um die Krankenhäuser zu entlasten.