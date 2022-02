Corona-Pandemie: Jobverlust für Millionen Kreative

Eine sehr düstere Bestandsaufnahme: In ihrer neuen Studie "Cultural and Creative Industries in the face of Covid-19" kommt die UNESCO zu dramatischen Ergebnissen, was die Lage der internationalen Kulturbranche betrifft, zu der neben der Kunst im engeren Sinne auch das Messegeschäft und die Mode- und Designindustrie zählen: "Covid-19 hat die zuvor schon bestehenden Unsicherheiten bei den Arbeitsbedingungen für Kreative und professionelle Kulturarbeiter weiter verstärkt." Zehn Millionen Beschäftigte hätten ihre Jobs verloren, keine "Ecke der Welt" sei ungeschoren davon gekommen, dabei seien weibliche Kreative unverhältnismäßig stärker betroffen als männliche: "Der Kultur- und Kreativbereich war der erste, der seine Türen geschlossen hat und wird unter den letzten sein, die wieder öffnen." Millionenstädte und urbane Räume seien besonders betroffen.

750 Milliarden US-Dollar weltweiter Einbruch

Der Kulturbereich sei weltweit von enormer wirtschaftlicher Bedeutung: Nach den Kriterien der UNESCO arbeiten 6,2 Prozent aller Beschäftigten in der Kreativbranche und erwirtschaften dabei 3,1 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts. In den Ländern, für die statistische Erhebungen vorlägen, seien die Umsätze der Kulturbranche zwischen zwanzig und vierzig Prozent eingebrochen: "Dem Zusammenbruch der Einkommen und der Arbeitsmärkte folgten Subventionsstreichungen und steigende Unsicherheit für Kreative." Die UNESCO beziffert die "dramatischen" Umsatzverluste von 2019 auf 2020 auf weltweit 750 Milliarden US-Dollar, wozu auch die Krise der Textilindustrie beitrug: Die Exporte aus den produzierenden Ländern gingen drastisch zurück.

13 Prozent aller Museen weltweit seien von dauerhafter Schließung bedroht, rund neunzig Prozent seien auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht zugänglich gewesen, wobei nur ein Viertel aller Ausstellungshäuser in Europa in der Lage gewesen sei, digitale Ersatzangebote zu machen. In Afrika seien es sogar nur fünf Prozent gewesen. Jede zweite Buchmesse sei ausgefallen, auch die Modebranche erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nur in China wuchs der Kultursektor auch in der Pandemie

Im Ländervergleich liegt Deutschland im Mittelfeld, was die Auswirkungen der Krise angeht. Mit einem Einbruch von 23 Prozent kam die Branche hierzulande besser weg als in Großbritannien (minus 30 Prozent), Frankreich (minus 25 Prozent) und Nordamerika (minus 27 Prozent). In Europa war die Lage in Polen und Rumänien am schlimmsten. In Mittel- und Südamerika verloren viele Kulturanbieter sogar über 80 Prozent ihrer Einnahmen. Nur in China gab es 2020 sogar ein geringes Wachstum der Branche.

Nur ganze 0,23 Prozent der gesamten Entwicklungshilfe gingen in Kulturprojekte, und es sei zu befürchten, dass dieser Anteil durch die Pandemie weiter sinke. "Die Pandemie verstärkte die Verbreitung von Desinformation, führte zu Schließungen von Medienbetrieben und machte manche Gruppen in den Medien zu Sündenböcken", heißt es in der Studie. Auch die Reisetätigkeit sei zum Erliegen gekommen: "Die Pandemie hat die Mobilität deutlich eingeschränkt. Steigende Kosten und Gesundheitszeugnisse haben neuen Barrieren geschaffen, aber es gibt neue Möglichkeiten, Mobilität neu zu denken, digitaler, nachhaltiger und umweltfreundlicher."

Kunstfreiheit immer stärker gefährdet

Abgesehen davon gebe es trotz einiger Fortschritte international mangelnden Respekt für künstlerische Freiheiten: "Obwohl Staaten Gesetze, die den kreativen Freiraum betreffen, änderten oder abschafften, bleibt eine beunruhigende Diskrepanz zwischen der Gesetzeslage und der Praxis, so dass die Angriffe auf die Kunstfreiheit auch 2020 weiter zunahmen." Die der UNESCO bekannt gewordenen Fälle von Übergriffen auf Kreative seien weltweit von 673 im Jahr 2018 auf 771 (2019) und sogar 978 (2020) gestiegen.