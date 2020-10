Corona-Neustart: Beinfreiheit und Orpheus in der Nürnberger Oper

Nach einem halben Jahr Corona-Zwangspause startet am Abend die Nürnberger Oper in die neue Saison. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurde im Zuschauerraum der Oper jede zweite Sitzreihe ausgebaut. Damit haben die nur rund 200 zugelassenen Besucher ungewohnte Beinfreiheit im ansonsten engen Auditorium.

Musiker überall

Als erste Premiere haben Staatsintendant Jens-Daniel Herzog und Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz eine eigene Fassung von Monteverdis "L’Orfeo" erarbeitet. Dabei verteilt die zuletzt bei den Salzburger Festspielen gefeierte Dirigentin Mallwitz ihre Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie in den Logen, auf den Rängen, hinter und neben der Bühne – da es im Orchestergraben wegen der Corona-Beschränkungen zu wenig Platz gibt. Musikalisch schlägt sie in der eigens mit dem Musikprofessor Frank Löhr erarbeiteten Fassung eine Brücke zwischen dem Barock und heute - auch ein Jazzensemble kommt zum Einsatz.

Kein Chor - wegen Corona

Das einzige Bühnenbild ist eine neue riesige LED-Video-Leinwand, auf die immer wieder auch Opernsänger live vom Bühnenrand projiziert werden. So sollen die Abstandsregeln auf der Bühne überbrückt werden. Das Opernensemble selbst übernimmt auch die Passagen, die eigentlich der Chor singen würde. Der fehlt coronabedingt bei dieser Inszenierung. Die Opern-Sängerinnen und -Sänger werden bei dieser besonderen "L’Orfeo"-Inszenierung auch tänzerisch auf der Bühne gefordert.

Mallwitz: Nicht einfach weiter so

In der Oper, die aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt und als erste Oper der Neuzeit gilt, thematisiert Intendant Herzog auch immer wieder die Corona-Pandemie. So flimmern etwa Luftaufnahmen von menschenleeren Städten im Lockdown über die Leinwand, als Orpheus in die Unterwelt hinabsteigt. Für Herzog und Joana Mallwitz war nach dem Aus der Aufführungen Ende März schnell klar, dass sie bei dem Start in die neue Saison nicht einfach bisherige große Produktionen auf "Corona-Maß" herunterstutzen wollten.

"Unser Weg in Nürnberg ist nicht, zu sagen, wir spielen das, was wir immer spielen und besetzen es kleiner. Das finde ich zu wenig. Wir müssen versuchen, auf diese Bedingungen künstlerische Antworten zu geben." Joana Mallwitz im Interview mit BRKlassik.

Mehrere Pläne in der Schublade

Mallwitz hatte zuletzt in Salzburg noch vor vollem Haus Mozart dirigiert. Das Nürnberger Staatstheater hofft weiter, dass irgendwann wieder mehr Zuschauer in die 1.000 Menschen fassende Oper dürfen. Weiter wird an den vor der Corona-Pandemie festgelegten Produktionen im Hintergrund gearbeitet, so Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Parallel dazu entwirft das Theater kurzfristig immer wieder neue coronakonforme Vorstellungspläne und versucht mit einer Test-Kooperation mit einer Nürnberger Klinik den Betrieb aufrecht zu halten. Die bisher bis Ende Oktober angesetzten Vorstellungen von Monteverdis "L’Orfeo" sind alle ausverkauft.