Corona-Nebenwirkung? Sängerin Bettina Ranch erhebt Vorwürfe

Auf ihrem Facebook-Profil zeigt sich die Berliner Opern- und Konzertsängerin "sehr berührt und überwältigt von so viel Anteilnahme und Mitgefühl". Nach einer Corona-Impfung erkrankte Bettina Ranch so schwer, dass sie zeitweise stationär behandelt werden muss: "Ich hoffe sehr, dass wir mit unseren gesundheitlichen Problemen zunehmend ernster genommen und nicht einseitig in eine gesellschaftlich-ideologische, oder gar psychosomatische Schublade gesteckt, oder lediglich von Impfgegnern für ihre Kampagne genutzt werden", so die Künstlerin. "Ich denke, dass ein offener Umgang mit den Nebenwirkungen der Impfungen viel mehr geeignet ist, Menschen mit Bedenken gegenüber dieser medizinischen Behandlung in ihrer persönlichen Entscheidung zu unterstützen, als es alle direkten oder indirekten Zwangsmaßnahmen je erreichen können. Mir geht es weitestgehend unverändert, mal besser, mal schlechter. Die Untersuchungen dauern weiter an, sobald es eine gesicherte Diagnose gibt, werde ich euch berichten."

Kritik am behandelnden Arzt

Laut "Berliner Zeitung" erhebt Bettina Ranch, die zum Beispiel am Essener Aalto-Theater in Opern wie "Rigoletto" und "Lucia di Lammermoor" besetzt war, aber auch bei den Salzburger Festspielen 2019 auftrat, schwere Vorwürfe gegen einen Neurologen, der sie behandelte. Der habe ihr in Bezug auf Nebenwirkungen gesagt, wenn er "das alles melden sollte", könne er seine Praxis zumachen. Sie solle sich vielmehr selbst beim Gesundheitsamt melden. Nach eigener Aussage leidet die Mezzosopranistin seit der Impfung unter Schüttelfrost, Schwindel und Beeinträchtigungen ihrer Stimme. Die Ärzte hätten eine Störung der Bewegungskoordination und eine "leichte Facialisparese", also eine teilweise Gesichtslähmung, festgestellt.

Ihr Anliegen bestehe "eher darin", so die Sängerin bei Facebook, ihre "Situation anzusprechen, da es nicht sein kann, dass aus Angst vor unguten Reaktionen, gesundheitlich einschränkende Probleme verschwiegen werden, weil offenbar nicht sein kann, was nicht sein darf". Sie könne "keine medizinisch fundierte, definitive Aussage dazu machen, was genau in/mit meinem Körper gerade passiert". Der Verdacht einer Lungenarterien-Embolie habe sich jedenfalls nicht bestätigt. Es gehe ihr nicht darum, aus ihrem "Fall" ein "Politikum" zu machen.

Bettina Ranch singt Mozart- und Wagner-Rollen, wird aber auch im Barockfach besetzt. Sie gastiert an ersten Häusern wie der Berliner Staatsoper, der Hamburgischen Staatsoper und der Niederländischen Oper Amsterdam.