Corona: Mainfranken Theater stellt Spielbetrieb im Februar ein

Das designierte Staatstheater stellt den Spielbetrieb vorläufig im gesamten Februar ein, wie die Pressestelle am Mittwoch mitteilt. Gründe dafür seien die Pandemiesituation und das damit einhergehende Infektionsgeschehen. 38 Veranstaltungen in den Bereichen Konzert, Schauspiel, Tanz und Musiktheater in verschiedenen Spielstätten sind davon betroffen.

"Unter den derzeitigen Bedingungen der Pandemie ist ein regulärer Spielbetreib nicht zu halten. Sowohl in den technischen Gewerken als auch in den künstlerischen Abteilungen entstehen durch Omikron zu viele nicht mehr planbare Situationen, gerade weil zu viele Aufführungen wegen der Ausweichspielstätten nicht untereinander austauschbar sind. Uns fehlt für effektive Arbeitsabläufe derzeit schlichtweg eine verlässliche und belastbare Art der Planbarkeit." Markus Trabusch, Intendant des Mainfranken Theaters

Die erheblichen Zusatzkosten durch notwendige PCR-Testungen und durch Krankheitsvertretungen könnten mit den Einnahmen wegen ausfallender Veranstaltungen nicht gedeckt werden.

"An neuralgischen Positionen waren einige Krankheitsfälle. Wir hatten schon Probleme beim Aufbau vom Bühnenbild, hatten Sorge, dass es während der Vorstellung Licht gibt. Und dann im künstlerischen Bereich: Im Musiktheater eine Erkrankte, im Schauspiel mehrere, im Tanz im Moment nicht, aber das kann sich ja jeden Augenblick ändern. Wenn die Hauptrolle erkrankt, kann eine große Produktion nicht spontan umbesetzt werden." Dirk Terwey, geschäftsführender Direktor des Mainfranken Theaters

Hinter den Kulissen werde indes alles für einen Neustart vorbereitet, so Dirk Terwey, geschäftsführender Direktor des Mainfranken Theaters.

Zum Artikel "Mainfranken Theater: Stadträte sauer über hohe Sanierungskosten"

Umtausch oder Erstattung von Karten

Für Vorstellungen und Konzerte, die jetzt ausgesetzt werden, bietet das Theater an, bereits erworbene Karten gegen einen Gutschein umzutauschen oder den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Bislang solle sich das Aussetzen des Spielbetriebs auf den Monat Februar beschränken. Ob und wann genau das Programm wieder aufgenommen wird, kommuniziere das Mainfranken Theater sobald dies absehbar sei.