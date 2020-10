Corona macht's möglich: In Regensburg eröffnet neues Theater

In Regensburg eröffnet am Freitag ein neues Theater, das es ohne die Corona-Pandemie nicht gegeben hätte: Ein leerstehendes Gartencenter auf dem Gelände des Donau-Einkaufszentrums wird ab sofort von der freien Regensburger Theater- und Musikszene als Bühne genutzt. Am Abend wird dort die erste Premiere gefeiert: Das Ensemble des Turmtheaters präsentiert dann die französische Beziehungskomödie "Trennung frei Haus" von Francois Petitgirard.

Theater im Gewächshaus

Die DEZ-Bühne, so der Name des neuen Theaters, ist unter dem Gewächshaus-Glasdach des ehemaligen Gartencenters eingerichtet worden und bietet - bei coronagerechtem Abstand - bis zu 200 Zuschauern Platz. 80 Theateraufführungen und Konzerte sind hier bis Jahresende geplant.

Initiatorin der DEZ-Bühne im Gartencenter ist Undine Schneider, die Chefin des Regensburger Turmtheaters:

"Ich wünsche mir viele Gäste für uns alle. Dass die Menschen kommen, hoffentlich Vertrauen haben und nicht so viel Angst haben." Undine Schneider

Spielstätten in der Altstadt zu eng

Das Stammhaus des Turmtheaters in der Regensburger Altstadt ist so klein, dass es unter Corona-Bedingungen nicht mehr kostendeckend bespielt werden kann. Dieses Schicksal teilt das Turmtheater-Ensemble mit der Kleinkunstbühne Statt-Theater, anderen freien Theatergruppen oder Musikclubs. Für sie soll die DEZ-Bühne in den kommenden Monaten zu einer neuen Heimat werden.