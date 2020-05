Corona-Lockerungen: Hoffnung für Ostbayerische Kulturtreibende

Nach den am Dienstag von der Staatsregierung in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Beschränkungen, schöpfen auch die Kulturtreibenden wieder etwas Hoffnung. Theater und Kinos in Bayern dürfen unter strengen Hygiene- und Abstandsauflagen ab dem 15. Juni wieder öffnen. Auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen sollen dann wieder möglich sein.

"Schauen, was machbar wäre"

Die meisten vom BR befragten Kulturbetriebe und Veranstalter in Niederbayern und der Oberpfalz sagten jedoch, konkrete Veranstaltungstermine seien für die nächsten Wochen noch nicht geplant. Man sei dabei, Konzepte zu erarbeiten und zu schauen was überhaupt machbar wäre, sagte eine Sprecherin von Power-Concerts in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf.

Unkosten kaum zu decken

Ähnlich sieht man das auch bei den Verantwortlichen der Kunst- und Kulturfabrik Alte Mälzerei in Regensburg. Zwar wäre es schon wichtig, einfach mal wieder ein Lebenszeichen auszusenden, jedoch dürfe man sich auch keinen Illusionen hingeben, so ein Sprecher. Mit 50 Besuchern seien die Unkosten für eine Veranstaltung kaum zu decken.

Landestheater Oberpfalz: Planungen für Kulturherbst

Das Landestheater Oberpfalz plant als ersten Schritt für Juli und August eine Veranstaltung, ansonsten plane man schon für den Kulturherbst, hierzu habe man schon mit der Stadthalle von Vohenstrauß (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) einen geeigneten Veranstaltungsort gefunden.

Passauer Jazzfest findet statt

Auch das diesjährige Jazzfest Passau im Innenhof des Passauer Rathauses wird durchgezogen. Von 2. Juni bis Ende August finden rund 50 Konzerte statt. Auch hier sind jeweils nur höchstens 50 Besucher erlaubt.

Großveranstaltungen bleiben abgesagt

Abgesagt bleiben Großveranstaltungen jeglicher Art. Heute kam auch die offizielle Absage der Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2020. Die Festspiele werden auf Juli 2021 verschoben.