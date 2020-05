Corona-Kunst: Bunte Street Art in Los Angeles

Eine große Straße in Santa Monica, eine Stadt, die normalerweise vor Lebensfreude nur so strotzt. Surfer, Reiche und Schöne laufen hier auf den Gehwegen entlang, im Hintergrund blitzblauer Himmel und Palmen. Jetzt sind weniger Autos als sonst unterwegs. Viele Geschäfte sind dunkel, teilweise mit Holzlatten verschlossen. Trostlos wirkt das alles. Doch ein kleines Highlight zeigt sich in einer Nebenstraße: ein Wandbild in leuchtend bunten Farben: "Love" (Liebe) steht dort dutzende Male. Und darüber: "Liebe bedeutet, zwei Meter Abstand zu halten - zusammen schaffen wir das."

Die Straßenkunst stammt von Ruben Rojas, der schon vor der Krise seine Kunstwerke vor allem im strandnahen Santa Monica an diverse Wände gepinselt hat: "Ich benutze Typografie und Farbe für meine Kunst", erzählt Rojas im Videochat. "Farbe macht uns glücklich. Mit geht es dabei immer um das Positive, die Kraft der Liebe. Und ich hoffe, dass ich in diesen Zeiten vermitteln kann, dass wir uns von der Liebe, nicht von der Angst leiten lassen sollten." So könne vielleicht auch schneller eine Lösung für das Problem gefunden werden, meint der Künstler.

Geschäfte erhoffen sich Aufmerksamkeit

Ruben Rojas, meist mit einer Baseballkappe bekleidet, findet, dass sich Los Angeles in der Pandemie erschreckend verändert hat. Genau deswegen wolle er eine gute Botschaft in die Welt tragen: "Man sieht jetzt seine Lieblingsbar oder seinen Kaffeeladen verrammelt – und es sieht aus wie bei der Zombieserie 'The Walking Dead'. Deswegen wollte ich den Läden etwas Gutes tun, habe dort meine Straßenkunst gemalt."

Alles legal versteht sich - viele Geschäfte holen sich die Künstler, auch um Aufmerksamkeit zu generieren. Egal, wo man in Los Angeles entlang fährt – die Straßenkunst ist allgegenwärtig. Und die Künstler sind schnell, immer am Puls der Zeit. Nur einen Tag, nachdem der Basketballstar Kobe Bryant sowie dessen Tochter bei einem Hubschrauberabsturz tragisch ums Leben kamen, fanden sich bereits riesige Wandbilder mit den beiden in vielen Ecken der Stadt.

Corona als omnipräsentes Kunst-Thema in Los Angeles

Die Corona-Pandemie hat nicht nur für leere Straßen in der sonst notorisch von Stau verstopften Stadt gesorgt. Immer wieder sieht man das Thema Corona auch im öffentlichen Raum. Sei es an der Strandpromenade in Venice Beach, wo sich zwei Menschen mit Mundschutz küssen, gemalt von Künstlerin "Pony Wave". Ein Bild, das eher einen romantischen Zugang zu dem Thema findet: