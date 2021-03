Corona-Kinderbuch: China ist sauer über Hamburger Verlag

Zur Begründung schreibt der Verlag, die Formulierung, das Virus "komme aus China" sei zum Zeitpunkt der Herstellung des Buches "Stand der Forschung" gewesen: "Heute würden wir diese Formulierung, deren Bedeutung sich als weitaus offener erwiesen hat, als wir es beabsichtigt hatten, nicht mehr treffen. Sollten durch die Formulierung Gefühle von Leser*innen verletzt worden sein, tut uns das sehr leid, und wir bitten die Betroffenen um Entschuldigung." Dem Verlag sei es "wichtig gewesen", im Frühjahr 2020 schnell ein kindgerechtes Buch zum Thema Corona anzubieten.

"Psychologisches" oder politisches Trauma?

Die chinesische Gemeinde in Deutschland sei "verärgert", heißt es auf der deutsch-chinesischen Info-Seite: "Das chinesische Konsulat in Hamburg teilte mit, dass es bei dem Verlag vorstellig geworden sei und warnte die Chinesen, dass Provokation, Diskriminierung und Hass nicht mit den Grundwerten in Deutschland vereinbar seien. Chinesische Bürger sollten vorsichtig und ruhig sein, wenn sie mit solchen Handlungen konfrontiert würden." Konkret hätten Chinesen "schlechte Bewertungen und Kommentare" über das Kinderbuch ins Netz gestellt, andere hätten sogar Anwälte eingeschaltet.

Ein ungenannter chinesischer Anwalt wird mit dem Satz zitiert: "Dies hat ein psychologisches Trauma in der chinesischen Gemeinschaft ausgelöst, insbesondere bei Kindern. Deswegen reagieren Chinesen in Deutschland stärker auf dieses Buch als gewöhnlich, da es rassistische Diskriminierung und Hass zur Folge haben könnte."

Tatsächlich ist es wohl weniger ein "psychologisches" als ein politisches Trauma, das hier eine Rolle spielt. Gerade hat China seinen Künstlern einen Maulkorb verpasst und bedroht alle, die nicht absolut auf Regierungslinie sind, mit zeitweiligen oder lebenslangen Berufsverboten. Der internationale Dienst der BBC wurde wegen "gesetzeswidriger" Inhalte in China verboten. Auch da ging es um einen Fernsehbeitrag, in dem behauptet wurde, China wolle den Ausbruch des Covid-19-Virus in Wuhan "vertuschen". Weil daraufhin das "China Global Television Network" (CGTN) in Großbritannien abgeschaltet wurde, versuchte Peking, eine Sende-Lizenz in der EU zu bekommen.