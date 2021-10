15.10.2021, 10:38 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona in Comic und Cartoons: Ausstellung im Erika-Fuchs-Haus

Das Comicmuseum in Schwarzenbach an der Saale setzt sich auf künstlerische Weise mit der Corona-Pandemie auseinander. Es zeigt in einer Sonderausstellung Cartoons und Comics von 20 Künstlern zum Thema Corona. Nicht alle eignen sich zum Schmunzeln.