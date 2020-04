Corona geht Künstlern an die Substanz

Jeden Abend Punkt 19 Uhr heißt es für Reinhold Florian im oberbayerischen Bruck bei München: Showtime! Allerdings nicht wie sonst vor Publikum, sondern nur vor einer kleinen Kamera. Das Coronavirus hat alles verändert. Reinhold Florian, der als "Gaston" Zauberweltmeister wurde, hatte sich in den vergangenen dreißig Jahren mit Erfolg breit aufgestellt: als Business-Redner und Trainer, als Regisseur, Darsteller und Moderator. Seine vielen Standbeine hängen aber alle an einem Faktor: am Kontakt mit Menschen.

"Wie überlebe ich jetzt?"

Als im März wegen der Corona-Epidemie immer mehr Veranstaltungen abgesagt wurden, brachen den Künstlern bundesweit alle Einnahmequellen weg. Existenzängste machen sich breit, auch bei Gaston. Er hat zwar Rücklagen, aber die reichen nur für ein paar Monate. Von der bayerischen Staatsregierung hat er sehr schnell 5.000 Euro Corona-Soforthilfe überwiesen bekommen, Geld, das er allerdings noch versteuern muss. Weitere 4.000 Euro sind beantragt, dazu ein Kredit bei der KfW. Das hilft für eine Übergangszeit, ist aber kein Langzeitmodell für eine Branche, die von sich sagt: "Kunst ist kein Luxus!"

Brandbrief freier Künstler

Vor kurzem haben rund 300 Künstler und Ensembles aus ganz Deutschland einen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Ihre Sorge ist, dass die versprochenen Hilfen nicht ausreichen, zahllose Existenzen seien bedroht. Der Bund hat eine "soziale Grundsicherung für Solo-Selbständige" aufgelegt. Laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters stehen bis zu zehn Milliarden Euro bereit. Damit werde "die reelle Miete ersetzt, die reelle Heizung bezahlt und wenn Sie Kinder haben, bekommen Sie erleichtert Zuschläge." Das alles für ein halbes Jahr, um die "persönliche Lebenssituation abzusichern". Wer die Unterstützung beantragt, müsse sich keiner Vermögensprüfung unterziehen.

Kreativität im Internet

Grütters hat sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass sich Deutschland seine Kulturvielfalt erhalten kann. Kultur sei ein unverzichtbarer Teil des Lebens. Einen Teil ihrer Zuversicht schöpft die Kulturstaatsministerin aus dem, was sich gerade im Internet entwickelt. Da werde ein neues Publikum angesprochen, da seien ganz andere Dialogformen möglich – "das hätten wir uns mit den schlauesten Programmen nicht ausdenken können".

Kunst im Netz kann nicht kostenlos sein

Die zentrale Frage ist dabei aber: Wie lässt sich mit Kunst im Internet tatsächlich Geld verdienen? Das ist dem bayerischen Zauberkünstler und Coach Gaston zufolge eine "Kunst für sich". Was Zuschauer in den virtuellen Hut werfen via Paypal, das reiche vielleicht für den wöchentlichen Einkauf. Es gebe Plattformen wie Patreon, auf denen man seine Beiträge einstellen kann und anteilig Geld bekommt aus den Mitgliedsbeiträgen der Nutzer. Dieses Modell könnte Schule machen, sagt Gaston. Dazu noch Veranstaltungen "in hybriden Formen": vor kleinem Publikum im Theater oder auf der Bühne und gleichzeitig "übertragen hinaus in die weite Welt".