Corona-Fälle: Bayerische Staatsoper schließt für einige Tage

Wegen zahlreicher Corona-Fälle muss die Bayerische Staatsoper in München für einige Tage ihren Spielbetrieb einstellen. Betroffen seien vor allem Musiker des Staatsorchesters, das durch die starke Dezimierung so nicht mehr spielen könne, teilte ein Sprecher dem BR auf Anfrage mit.

Gestrichen sind nun die beiden Akademiekonzerte mit Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski am Montag und Dienstag (8. und 9. November), zudem fallen die Vorstellungen von Mondbär und Carmen (jeweils 12. November) aus. Die Vorstellungen von "Die Vögel" (geplant für den 12., 14. und 18. November) werden wegen mangelnder Proben ganz aus dem Programm genommen.

Hoffnung auf baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Am Samstag (13. November) zu Carmen, so die Hoffnung, kann die Oper dann wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen. Er hoffe, dass die Infektionsketten so unterbrochen werden könnten, sagte Staatsintendant Serge Dorny.

Einen kleinen Trost für Opernfans gibt es online: Noch bis einschließlich Mittwoch zeigt die Staatsoper auf ihrer Internetseite ein Video der Oper "Die Nase" von Dmitri Schostakowitsch in einer Neuinszenierung von Kirill Serebrennikov.