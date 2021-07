Corona-Burnout: Strategien gegen den Schrecken ohne Ende

Mit einem umgebauten Feuerwehrauto war der international bekannte Facharzt für Psychosomatik und Psychiatrie Joachim Galuska gemeinsam mit seiner Frau Uta in den vergangenen Tagen in Bayern unterwegs - um über die Gefahren eines Corona-Burnouts durch Überforderung hinzuweisen und auch Gegenstrategien vorzustellen.

Galuska ist einer der prominentesten ganzheitlichen Mediziner Deutschlands, er hat die psychosomatischen Heiligenfeld Kliniken in Bad Kissingen mit einem ganzheitlichen, bio-psycho-sozialen Konzept aufgebaut und viele Jahre geleitet. Das "Poesie-Mobil" soll auf die komplexe Belastungssituation der gegenwärtige Lage aufmerksam zu machen - die Mixtur aus Ängsten, Überlastungen und Folgewirkungen der Corona-Maßnahmen. An die Stärkung des "Immunsystems der Gesellschaft" werde zu wenig gedacht, so Galuska. Statt von "social-distancing" zu sprechen, solle man doch lieber von "physical distancing" sprechen. "Social-Support" sei nämlich eine der wichtigsten Kraftquellen, auch um schweren Krankheitsverläufen vorzubeugen.

Seele wird zu wenig beachtet

Mit auf der Tour haben Uta und Joachim Galuska auch einen "Aufruf zum beseelten Leben". Es ist bereits der dritte Aufruf zur psychosozialen Lage in Deutschland, auch schon in den Jahren vor Corona hatten sie gemeinsam mit anderen Ärzten für eine ganzheitliche Betrachtung der gesundheitlichen Lage in Deutschland geworben. In dem aktuellen Aufruf heißt es: "Wir sind lebendige Menschen, denen ein Leben aus der Verbindung mit der Tiefe unserer menschlichen Seele am Herzen liegt [...] Wir erleben, wie vorwiegend technische und digitale Lösungen für große Menschheitsprobleme, wie Krankheiten, Klimawandel, Artensterben, Überbevölkerung usw. gesucht werden." Der Aufruf sei keine Anklage, "sondern ein Ausdruck unserer tiefen Erschütterung über die globalen gesellschaftlichen Entwicklungen und die Hoffnung, dass die Würdigung unserer Seele beitragen kann zu einem menschlicheren und lebendigeren Leben".

"Die Seele wird in unserer Gesellschaft – auch schon vor Corona – zu wenig beachtet. Im ersten Lockdown haben alle gesagt: Wir müssen das Virus zurückdrängen, damit sich keiner ansteckt. Keine Regierung hat gesagt, wir müssen etwas tun für das Immunsystem der Bevölkerung. Was können wir tun, damit das Immunsystem stärker, resilienter wird?" Joachim Galuska, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychiatrie

Weniger schwere Krankheitsverläufe

Vor allem drei Faktoren würden bei der Entwicklung der eigenen Resilienz helfen: Der stärkste gesundheitsfördernde Faktor sei die Selbstwirksamkeit, das Gefühl selbst etwas für die eigene Gesundheit tun zu können. Der zweite Faktor sei die soziale Bindung, der dritte spirituelles Vertrauen, so Galuska, dessen psychosomatisches Konzept seit Jahrzehnten auch die geistig-spirituelle Komponente mit hineinnimmt.

"Wenn wir die Dinge nur technologisch zu lösen versuchen, dann geht etwas von der innersten Kraft unseres Bewusstseins und unserer Werte verloren." Joachim Galuska, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychiatrie

Achtsamkeitstraining sei ein gutes Mittel gegen den Corona-Burnout, geistige Weiterentwicklung, wie sie durch Meditation gefördert werden könne, sei wichtig für die Gesundheit. Mittelweile gibt es Studien, die den positiven Einfluss von der spirituellen Ebene auf Krankheiten nachweisen kann. Galuska rät, ganz bewusst mit anderen über den Sinn des Lebens nachzudenken, innezuhalten, sich Zeit zu nehmen für Gespräche darüber, was einem wirklich wichtig im Leben ist. Die Reise mit dem Poesie-Mobil diene auch dazu, das öffentliche Gespräch mehr auf diese grundlegenden Fragen zu lenken, die durchaus auch wichtig für Medizin, Gesundheit und Gesellschaftspolitik sind.

Einfache Übungen mit dem Partner

Galuska verweist auf eine in der therapeutischen Praxis bekannte einfache Übung mit dem Partner oder guten Freunden: Einer redet eine Zeitlang über alles, was ihm auf der Seele brennt. Der andere hört zu, darf höchstens nachfragen. Dann dreht man die Rollen um. So entstehe oft eine neue Tiefe, weil nicht jede innere Öffnung sofort durch Gegenrede oder vermeintlich gute Ratschläge abgewürgt werde.

Uta und Joachim Galuska wollen auf ihrer Tour mit dem umgebauten Feuerwehrauto, dem "Poesie-Mobil", konkrete Hilfe anbieten, Poesie und Kunst als wichtiges Element des Lebens wieder ins Bewusstsein rücken und einen ganzheitlichen Diskurs anregen. Vergangene Woche waren sie etwa in Schweinfurth, Regensburg, Münsterschwarzach, Starnberg und München. Gemeinsam mit anderen Fachleuten hatten sie vor Ort öffentliche Gespräche rings ums Thema Corona-Resilienz geführt.