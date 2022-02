Corona bringt Krankenhaus-Seelsorger an ihre Grenzen

Isolation, Besuchsverbote, Todesangst und die hohe Auslastung der Intensivstationen haben in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren nicht nur Ärzte und Pfleger vor große Herausforderungen gestellt, sondern auch die Krankenhaus-Seelsorge. Immer noch herrscht Besuchsverbot in den Kliniken. Trotzdem brauchen Patientinnen und Patienten zum Gesundwerden auch körperlicher Nähe, Zuneigung und seelischen Beistand. Die Seelsorgerinnen und und Seelsorger sind aktuell die Einzigen, die die Patienten besuchen dürfen.

Am Universitätsklinikum Großhadern in München macht Heidi Hürten fast jeden Tag ihren Rundgang durch die Krankenzimmer, erkundigt sich wie es Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden geht. Heidi Hürten ist katholische Seelsorgerin und zuständig für vier Stationen, darunter die onkologische und gynäkologische Station, auf denen sie jeweils zwischen sechs und zehn Patientinnen und Patienten begleitet.

Patienten brauchen körperliche Nähe und Umarmungen

Trotzdem kann sie die Familie nicht ersetzen: "Natürlich wünschen sich viele Patienten, dass die Ehefrau, der Ehemann, die Tochter oder der Sohn kommt und einfach da ist. Jemand, der ihnen nahesteht, der die Hand hält, der sie umarmt und körperliche Nähe zeigt: Das vermissen Patientinnen und Patienten sehr", weiß Heidi Hürten. Auch der Krankenhaus-Seelsorgerin fehlt der persönliche Austausch mit den Angehörigen, wie man dem Patienten gemeinsam helfen könne.

Trotz der Corona-Einschränkungen können für das seelische Wohl der Patienten auch Ausnahmen gemacht werden. Wichtig ist das vor allem bei Personen, die schon lange im Krankenhaus liegen. Eine lange Isolation könne sehr belastend werden, weiß Heidi Hürten und erzählt von einer jungen Mutter: "Weil die Patientin schon so lange im Klinikum ist und sie psychisch an ihre Grenzen stößt, darf ihre Mutter sie nun regelmäßig besuchen", erzählt Heidi Hürten. Allerdings sei das eine Ausnahmeregelung und die Mutter müsse vor jedem Besuch einen PCR-Test machen lassen. Trotzdem sei das für ihre Tochter eine große emotionale Unterstützung, damit sie psychisch mit der Situation besser klar komme.

Spirituelle Momente in der Krankenhaus-Seelsorge

Am Klinikum Nürnberg ist Anton Baier katholischer Seelsorger. Sein Einsatzbereich: die Intensivstation für Notfallmedizin. Er ist deshalb auch für Covid-Patienten zuständig ist. "Seit der zweiten Welle kann ich ohne Probleme ans Patienten-Bett. Ich trage Schutzkleidung, kann deshalb Covid-Patienten besuchen und mach das auch regelmäßig", sagt Anton Baier.

Der Seelsorger hat in den vergangenen Jahren am Klinikum Nürnberg viele schwere Krankheitsverläufe begleitet, doch trotz der extremen Umstände erlebt er auch spirituelle Momente. "Es war die älteste Tochter, die beim Sterben ein muslimisches Abschiedsgebet gesprochen hat. Dabei ist mir bewusst geworden, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, dass sich da der Himmel öffnet und, dass gelebte Spiritualität Menschen miteinander verbindet", sagt Anton Baier.

Dunkle Zeit für das philippinische Pflegepersonal

Obwohl die Beschränkungen durch die Pandemie aktuell abnehmen, erinnert sich Heidi Hürten auch an eine sehr dunkle Zeit für das Pflegepersonal: "Ich weiß gerade von philippinischen Pflegekräften wie sehr sie gelitten haben und wie groß das Heimweh war. Ihre Traurigkeit war immer stärker spürbar. Sie haben immer wieder gesagt, das Telefonieren reicht nicht."

Dass Angehörige in der Corona-Pandemie im Klinikum nicht aus- und eingehen konnten, hat die Wertschätzung für die Krankenhausseelsorge noch einmal gestärkt. "Da haben wir einen hohen Stellenwert zusätzlich noch mal bekommen", sagt Anton Baier. Und auch Heidi Hürten hat gemerkt, "dass hier Stationen ganz bewusst uns rufen, wenn es auch um psychische Probleme geht. Wo sie merken, da würde es jetzt gut tun, wenn sich jemand neben das Bett hinsetzen kann, Zeit mitbringt und schaut, wie kann man dem Patient helfen kann".