Trotz Lockerungen: Wie Corona-Auflagen die Kulturszene behindern

Zu den jüngsten Corona-Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung zählt auch die für die Kultur. Danach darf es ab 15. Juni wieder Konzerte und Theateraufführungen in Innenräumen geben. Die Auflagen wegen der Corona-Pandemie sind allerdings so, dass mancher Veranstalter mit Streaming-Angeboten weitermacht, und die Türen geschlossen bleiben. So etwa im Falle des Stadttheaters Fürth.

"Für 50 Personen brauche ich unser Fürther Stadttheater mit 700 Plätzen nicht aufsperren. Das hilft letztlich einem Theater wenig." Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister von Fürth.

50 Personen mit 1,5 Meter Abstand

Jung fragt sich, warum 100 Menschen in einen Biergarten gehen könnten, wenn der Abstand gewahrt werde, aber nicht ebenso viele ins Theater. Auch für die kleinen Veranstalter ist die Auflage "50 Personen" eine Nuss, die sie nicht knacken können.

Betroffen ist etwa "Klangwelt Klassik", der unter anderem im oberbayerischen Icking eine Kammermusikreihe veranstaltet. Zwar passen nur 100 Personen in den Saal des dortigen Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums. Dafür, sagt Birgitta Bohn von "Klangwelt Klassik", könnten wegen des geforderten Abstands von 1,5 Metern nur 40 Personen ins Konzert kommen.

"Wir hatten schon gedacht, wir machen das Konzert mit dem 'Lux"-Trio aus Südkorea. Aber wir hätten zwei Konzerte geben müssen und hätten weniger Geld als für das eine gehabt. Deswegen haben wir den Termin verschoben." Birgitta Bohn, Klangwelt Klassik

Zu teuer: Anreise mit Flugkosten

Dabei wäre der Termin, nämlich der 20. Juni, perfekt gewesen. Fünf Tage nach Beginn der geplanten Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung. Aber die Sache hat noch einen ganz anderen Haken, so Birgitta Bohn. Das 'Lux'-Trio hatte nämlich ursprünglich eine ganze Tournee gehabt, wovon dieser Termin als letzter im Zuge der jetzt beginnenden Lockerungen möglich gewesen sei. "Klangwelt Klassik" müsste jetzt einen Teil der Flugkosten übernehmen, da es sich um eine exklusive Anreise handeln würde. Außerdem müsste das Klaviertrio aus Südkorea hier zulande erstmal noch in Quarantäne, bevor es auftreten dürfte.

Openair statt Innenraum

Wie Klangwelt Klassik halten sich die Veranstalter deshalb noch zurück und bieten vorerst weiter das 'Streaming-Angebot" der vergangenen Wochen an. Ein Beispiel sind die "Aschaffenburger Kulturtage", die am 27. Mai begonnen haben. Bis Ende Juli gibt es einmal die Woche einen Live-Stream im Internet mit Musik, Theater und Kabarett. Wer unter den Veranstaltern die staatlich genehmigte Live-Begegnung zwischen Künstlern und Publikum ab 15. Juni realisieren möchte, sucht bislang noch nach Varianten zum Innenraum. "Wir wollen im Juli zwei Open-Air-Konzerte anbieten", sagt Birgitta Bohn von Klangwelt Klassik.

