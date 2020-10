Corona-Auflage: Aussage des Kunstministers verärgert Intendanten

Bayerns Verschärfung der Corona-Auflagen hat für Empörung unter den Intendanten im Freistaat gesorgt. Die neuen Regeln laufen darauf hinaus, dass in Theatern bei einem Inzidenzwert über 100 vor fast leeren Rängen gespielt werden muss. In einigen Städten ist das bereits der Fall. Am Wochenende erklärte Kunstminister Bernd Sibler aber, er habe mit "fast allen" Intendanten über die Maßnahmen gesprochen und "mehr Verständnis" registriert. Das ist so nicht der Fall, wie einen Recherche des BR zeigt: Weder hat Sibler "fast alle" Intendanten erreicht, noch ist das Verständnis für die Maßnahmen gewachsen. Unverständnis und Verärgerung haben eher zugenommen.

Münchner Kammerspiele: "Wir empfinden diesen Erlass als Willkür"

Vergangenen Mittwoch hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen neuen Schwellenwert beim Inzidenzwert eingeführt. Demnach dürfen Kulturveranstaltungen in Städten oder Landkreisen, in denen 100 oder mehr Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden, nur noch vor maximal 50 Zuschauern stattfinden. Wo dieser Wert nicht erreicht wird, sind derzeit noch 200 Zuschauer erlaubt.

Augsburg hatte den Inzidenzwert von 100 schon vergangene Woche überschritten. München erreichte ihn am Wochenende. Die 50-Zuschauer-Regelung ist in diesen beiden Städten also schon in Kraft getreten. Die Münchner Kammerspiele bringen ihr Unverständnis für die Regelung schon auf der Startseite ihrer Internet-Präsenz zum Ausdruck: "Wir empfinden diesen Erlass als Willkür", heißt es dort.

Intendanten in Bayern pochen auch "Sonderkonditionen"

Bereits am Freitag hatten sich zehn Bayerische Intendanten in einem offenen Brief an Ministerpräsident Söder gewandt und auf die funktionierenden Hygienekonzepte der Theater verweisen: Es bestehe "keine Infektionsgefahr, da der Mindestabstand von 1,50 m und der Frischluftaustausch im Zuschauerraum bei uns allen gewährleistet ist. Bisher hat es keine nachweisliche Infektion durch einen Theaterbesuch gegeben."

In ihrem Brief "insistieren" die Intendanten daher auf "Sonderkonditionen für unsere besondere Kunst". Ein Abrücken von dieser Forderung schien angesichts des besorgten Tenors des Schreibens nicht wahrscheinlich. Gleichwohl suggerierte Sibler am Tag drauf am Rande der Münchner Demo "Aufstehen für die Kultur" im BR-Interview, es habe ein Einlenken der Intendanten gegeben.