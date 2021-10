3G im Gottesdienst: Warum Gemeinden nun den Nachweis fordern

Sonntagfrüh, kurz vor der 9-Uhr-Messe in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. An der Tür hat sich eine kleine Schlange gebildet. Jeder, der den Gottesdienst mitfeiern will, wird kontrolliert: ob er oder sie getestet, genesen oder geimpft ist. Immer mal wieder müssen die ehrenamtlichen Helfer Kirchenbesucher abweisen, zum Beispiel eine Frau, die extra eine längere Anfahrt auf sich genommen hat und sichtlich enttäuscht reagiert.

3G im Gottesdienst: Ein Zeichen von Solidarität?

Die meisten aber, die an diesem Sonntag kommen, finden 3G in der Kirche gut, das sei in der aktuellen Situation "angebracht", man fühle sich "viel wohler" und eine Impfung sei "ein Zeichen von Solidarität", vor allem da in die Kirche viele ältere Leute kommen.

Eigentlich schreibt die aktuelle Infektionsschutzverordnung in Bayern keine 3G-Regel für Gottesdienste vor. Trotzdem haben die Jesuiten in der Münchner Innenstadt den am stärksten besuchten Gottesdienst um 9 Uhr früh nun zum 3G-Gottesdienst gemacht. Eine eher pragmatische Entscheidung, erklärt Pater Karl Kern, Kirchenrektor in St. Michael: Ohne 3G gilt die Abstandsregel und es dürfen nur 150 Menschen in den Gottesdienst. Durch den Nachweis könne man mehr Leute reinlassen, "unbegrenzt, bis die Kirche voll ist", so der Jesuitenpater.

Kein genereller Ausschluss vom Gottesdienst

Gläubige, die nicht geimpft oder genesen sind und sich keinen Test leisten können oder wollen, sind aber nicht generell ausgeschlossen von den Gottesdiensten, betont Pater Kern. Denn in den vier anderen Sonntags-Messen in der Jesuitenkirche gilt kein 3G. Dafür muss dann aber auch jede zweite Kirchenbank frei bleiben und müssen Abstände eingehalten werden. So wie in jeder Kirche, die ohne 3G-Regel Gottesdienst feiert. Das ist nach wie vor in den meisten Gemeinden der Fall. Gerade auf dem Land, wo es teilweise nur einen Sonntagsgottesdienst und kaum Testmöglichkeiten gibt.

Immer weniger Testmöglichkeiten auf dem Land

In Bruckmühl etwa im Landkreis Rosenheim, einer Region – in der die Impfquote niedrig und die Inzidenzwerte hoch sind. 3G sei hier aus verschiedenen Gründen nicht machbar, sagt der evangelische Gemeindepfarrer Andreas Strauß. Außerdem seien Testkosten von fünf oder zehn Euro für manche Gemeindeglieder viel Geld.

"Wir haben nur noch eine einzige Teststation im ganzen großen Gemeindebereich und die schließt samstags um 12.30 Uhr." Pfarrer Andreas Strauß

Die Gemeinde behilft sich mit Markierungen, bringt Hausstände oder Einzelpersonen bei normalen Gottesdiensten gut unter. Doch was, wenn die Festtage kommen, wenn an Weihnachten wieder mehr Menschen in die Gottesdienste drängen? Bruckmühls Pfarrer Andreas Strauß lehnt 3G auch dann ab und hat diesen Plan: "Gerade an Heiligabend wollen wir niemanden ausschließen und machen Gottesdienst voraussichtlich wieder draußen, da ist dann jeder willkommen."

Kirchengemeinden sollen selbst entscheiden

Pater Karl Kern von St. Michael in München dagegen kann und will 3G nicht ausschließen: "Wir werden an Weihnachten sicher die Christmette und andere Gottesdienste als 3G anbieten – wir hatten ja vor Corona die Kirche rappelvoll", sagt er. Und das geht aus heutiger Sicht eben nur mit 3G-Nachweis.

Die katholischen Bistümer oder die evangelische Landeskirche machen den Gemeinden übrigens keine konkreten Vorgaben. Sie stellen es den Kirchen frei, ein für sie passendes System zu finden – im Rahmen der geltenden Infektionsschutzregelung des Freistaats. Die allerdings wird regelmäßig angepasst. Ob es dann vielleicht doch noch eine allgemeingültige Regelung für die Weihnachtsgottesdienste geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch völlig offen.