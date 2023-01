"Copenhagen Cowboy": Wenig Handlung vor perfekter Kulisse

Was all das mit Kopenhagen oder Cowboys zu tun hat? Gute Frage! Refn selbst hat sie sinngemäß so beantwortet: Ihm gefallen die beiden Wörter und wie sie zusammen klingen. Na dann, immerhin wird im Original dänisch gesprochen!

Sparen wir uns doch gleich konkretere Ausführungen zur Handlung, die sowieso sehr überschaubar bleibt. Und halten fest: In den ewig kreisenden, dann statisch stillen, dann von fern zu nah heranzoomenden Bildern erschlägt der Stil sowieso jeden Inhalt.

Eine Identifikation mit den Figuren ist schlichtweg unmöglich

Ja, auch das ist ein Markenzeichen von Refn, dem Ästheten. In seinen Filmen wie der "Pusher"-Trilogie (ab 1996), "Drive" (von 2011) oder "The Neon Demon" (2016) hat diese Überstilisierung, diese kunstvolle Vereinnahmung noch funktioniert. In seinen Serien allerdings ist die Kunst nur noch Requisite. Und der über die Jahre perfektionierte Stil erschöpft sich in Stillstand.

Refn kreist nur noch um sich selbst, seine Werke verstummen im Selbstzitat, das ist in sechs Stunden Serienlänge dann noch schwerer zu ertragen ist als in zwei Stunden Film. Selbst für Fans. So wie "Too Old To Die Young" (von 2019) ist jetzt auch "Copenhagen Cowboy" nur noch gähnend langweilig.

Die Figuren wandeln in Zeitlupe wie Tote durch die bis ins letzte perfekt inszenierte Kulisse. Das gilt auch für die Protagonistin Miu. Eine Frau, die sich an den Männern und dem Patriarchat rächt – auch das nichts Neues. Eines muss man der Serie aber lassen: So ausdruckslos hat ein Rachefeldzug wohl noch nie stattgefunden.

Eine Identifikation mit den Figuren und deren Handlungen ist schlichtweg unmöglich, ob Frau oder Mann. Am nächsten ist einem dann tatsächlich doch: das Schwein.