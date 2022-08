Coole Kirchen: Gotteshäuser als Ort der Abkühlung

Die größte evangelische Denkmal-Stiftung hat bereits Ende Juli dafür geworben, Kirchengebäude verstärkt in lokale Hitzeschutz-Konzepte einzubinden. "Nutzen Sie eine von vielen offenen Kirchen zur Abkühlung und zum spirituellen Auftanken", empfiehlt Catharina Hasenclever, Geschäftsführerin der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland. Besonders in Innenstädten gehören Kirchengebäude zu den raren öffentlichen Orten, die kostenlose Abkühlung bieten, sagt sie dem Evangelischen Pressedienst.

Ein Hitzejahr jagt das nächste

Seit Jahren nehmen die Hitzerekorde auch in Bayern zu. Klima-Experten rechnen damit, dass sich der Trend infolge des Klimawandels fortsetzt. Doch haben bis dato nur wenige Kirchengemeinden die Kühle ihrer Gebäude als Pfund entdeckt, mit dem sich wuchern lässt. Die Pfarrgemeinde St. Lorenz in Nürnberg beispielsweise hat das Potenzial erkannt: "Wir überlegen, die Öffnungszeiten auf die frühen Abendstunden auszuweiten und vor der Kirche ein Plakat aufzuhängen", sagt Pfarrer Jan Martin Depner. "Lorenzkirche ist cool", soll darauf stehen.

Manche Kirchen haben bereits ein ausgefeiltes Konzept: Die Marktkirche in Hannover lädt nicht nur zur Abkühlung in die gotische Backstein-Kirche ein, sondern verteilt auch Wasserflaschen, Sonnencreme, Hygieneartikel und Kappen an Obdachlose. Durch die dicken Kirchenmauern hat es im Inneren angenehme 20 Grad, auch wenn es draußen bis zu 40 Grad heiß ist. Auch die Hamburger Hauptkirche St. Jacobi lädt Hitzegeplagte zum Ausruhen ein, mit Trinkwasser sowie mit Tischen und Stühlen im Südschiff.

Abkühlung in der Kirche nach dem Shoppen

Auch in München sind die Kirchen nahe der großen Einkaufszentren ein beliebter Ort zum Pausieren. Wenn die Sonne auf die Münchner Fußgängerzone herunterbrennt, verheißt zum Beispiel die St.-Michaels-Kirche Abkühlung. Das Gebäude ist 425 Jahre alt und hat mächtige, dicke Mauern. "Es ist schrecklich warm, kaum auszuhalten und jetzt hier entspannen tut ganz gut zwischendrin", sagt eine Kirchenbesucherin. "Man kann sich hinsetzen und kurz durchatmen", sagt eine zweite.

Manche Besucher beten, einige knien. Hin und wieder bekreuzigt sich jemand am Eingang mit Weihwasser. Die meisten streifen durch den Kirchenraum, schauen herum und fotografieren. Doch wenn sich dann die Shopping-Begeisterten vor der Mittagshitze in die Münchner Theatinerkirche flüchten, gilt es zu beachten: Auch wenn es draußen heiß ist, sind Eiswaffeln, Hotpants und bauchfreie Tops in Gotteshäusern nicht gern gesehen.

In der Kirche: Coffee-to-go und Hotpants nicht gerne gesehen

Ein Tourist macht gerade in der Münchner St.-Michaels-Kirche Pause, bevor es weiter in den Bierkeller geht. Er sitzt auf einem Stuhl gleich neben dem Eingang, liest und wischt arbeitsam auf seinem Handy. Kurze Pause, abkühlen, dann geht es für ihn wieder weiter. Zwischen seinen Füßen steht Kaffee-to-go-Becher. In Kirchen ist das nicht gerne gesehen. Sieglinde Fuchs vom ehrenamtlichen Besuchsdienst seufzt, wenn sie so etwas mitbekommt. Auch Hotpants und schulterfreie Tops sieht sie nicht gerne. "Also ich finde es nicht ideal, aber ich schreite auch nicht ein, denn ich freue mich, wenn überhaupt Leute in die Kirche reinkommen", sagt sie. In den vergangenen zwölf Jahren sei die Zahl der Kirchenbesucher ohnehin stark zurückgegangen, bedauert sie. Während einer Hitzewelle seien die Gottesdienste besonders leer.

Bei Pater Karl Kern, dem Kirchenrektor, sind die Touristen und Kühlungssuchenden willkommen. Er vertraut darauf, dass der Kirchenraum auf sie seine Wirkung entfaltet. "Hier darf man einfach sein und bekommt vielleicht eine Ahnung, der Raum hat schließlich eine Botschaft. Es ist heiliger Boden, da geht es um eine andere Dimension des Lebens. Und diese Botschaft teilt sich den Menschen intuitiv mit", ist Pater Karl Kern überzeugt. Die Michaelskirche beeindruckt vor allem auch durch seine Höhe: 28 Meter ragt der Turm in die Höhe. Ihr Gewölbe gilt weltweit als das zweitgrößte seiner Art. "Es ist nach Sankt Peter immer noch die größte Tonne, und es ist ein Raum, der fast magisch nach vorne zieht, zu diesem großen Hochaltar", sagt Karl Kern.

Evangelische Kirchen in München haben dünnere Mauern

Die evangelischen Kirchen in München sind alle wesentlich später gebaut worden, also die katholischen. Entsprechend dünner sind auch ihre Mauern. Die Matthäuskirche am Sendlinger Tor zum Beispiel stammt aus den 1950er Jahre. Hanna Römer ist die Frau des Pfarrers. Gerade räumt sie mit Gummihandschuhen Schnapsflaschen weg. "Hier sind viele Leute, die gerne mal was liegenlassen", sagt Hanna Römer. Der schattige Park rund um die Kirche ist ein beliebter Treffpunkt. Trotzdem hält die Gemeinde, anders als viele andere evangelische Gemeinden, ihre Kirche an den meisten Tagen offen. Immer wieder kommt jemand herein, zum Beten oder auf der Suche nach Kühlung. "Ich freue mich, wenn ich an einem heißen Tag hier reinkomme", sagt Hanna Römer.

(Mit Material von epd)