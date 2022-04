Computerspielfirma CipSoft aus Regensburg wird Studio des Jahres

Der Preis für „die besten Games Made in Germany“: So nennt sich der Deutsche Computerspielpreis selbst, der seit 2009 alljährlich von der Bundesregierung und der deutschen Games-Branche verliehen wird. Gestern war es wieder soweit: Preisverleihung in München in mehreren Kategorien. Bestes deutsches Spiel wurde "Chorus", ein Weltraumshooter, in dem der Spieler vom Raumschiff aus das Universum retten soll. Preise gab es aber auch für das beste Familien- und das beste Expertenspiel, dazu für Innovation, Games-Design, Ästhetik und mehr. Im kulturWelt-Gespräch heute einer der Preisträger: Stephan Vogler, Gründer und Geschäftsführer von CipSoft mit Sitz in Regensburg.

Christoph Leibold: Sie haben zwei Berliner Konkurrenten ausgestochen in der Kategorie „Studio des Jahres“. Ist das so was wie der Preis für das Beste Gesamtwerk einer Firma oder was genau bedeutet das?

Stephan Vogler: Ja, da wird alles prämiert. Die Spiele, das Studio selbst, was das Studio sonst noch macht, ob es sich sozial engagiert, all diese Dinge. Wir geben uns viel Mühe, CipSoft jedes Jahr ein Stückchen besser zu machen. Und wir suchen auch immer neue Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil wir dadurch auch stärker wahrgenommen werden.

Und man muss natürlich auch gute Spiele machen. Los ging es bei Ihnen und Ihrer Firma Mitte der Neunziger mit "Tibia", einem Fantasy-Rollenspiel, mit dessen Entwicklung Sie begonnen haben, als Sie und ihre Mitstreiter noch an der Uni in Regensburg waren. Das Spiel ist bis heute beliebt. Was ist das Erfolgsgeheimnis und was ist das für ein Spiel?

Das ist ein Fantasy-Online-Rollenspiel, das heißt, der Spieler schlüpft in die Rolle einer Fantasy-Figur, eines Kriegers oder eines Magiers, und kann zusammen mit Spielern aus der ganzen Welt Abenteuer in einer virtuellen Fantasy-Welt erleben. Und das Spiel ist wie gesagt `97 schon gestartet und ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit für ein Computerspiel, für einen Online-Spiel. Wir arbeiten seit 25 Jahren daran, verbessern das jedes Jahr und haben viele Spieler, die auch schon seit wirklich langer Zeit dabei sind. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das Ganze so lange so erfolgreich sein wird.

Nun ist es so eine Sache mit Computerspielen, gerade Eltern schimpfen immer wieder, wenn ihre Kinder mit Daddeln viel Zeit verdaddeln. Bei Ihnen steht jetzt auch noch auf der Homepage "Infinite Entertainment", da muss ich an David Foster Wallace‘ Buchtitel „Unendlicher Spaß“ denken. Da steckt ja schon drin, dass man Raum und Zeit vergisst und sich in so einem Spiel verliert. Ich sage jetzt mal bewusst provokativ: Und dafür gibt der Staat Preise?

Ja, es ist es klingt jetzt so wie Sie es darstellen, gefährlich. Ist es aber aus meiner Sicht nicht. Es ist so wie mit allen Dingen, die einen faszinieren und Spaß machen. Davon macht man natürlich lieber mehr als weniger. Aber ich würde sagen, die allermeisten Spieler wissen ganz genau, wieviel sie spielen können, ohne dass es Nachteile hat. Ganz viele unserer Spieler sagen auch, dass sie vieles lernen in dem Spiel, vor allem Englisch. Das ganze Spiel ist in Englisch gehalten, und wir haben immer wieder auch Zuschriften von Eltern bekommen, die gesagt haben, seitdem ihre Kinder Tibia spielen, sind die Noten in Englisch super.

Trotzdem provoziere ich noch ein bisschen weiter: Gerade hier in einer Kultursendung gibt es Leute, die sagen: Der Computerspielepreis, was hat der in einer Kultursendung zu suchen? Wieso ist auch das Computerspiel ein Kulturgut?

Es stecken unglaublich viel Kreativität, Ideen und viel Arbeit in einem Computerspiel. Computerspiele sind Teil unserer Gesellschaft. Ganz viele Menschen spielen Computer in Deutschland und ich denke genauso wie Bücher, Film, Fernsehen, Radio gehören auch Computerspiele zur Kulturlandschaft.

Sie sagen viele Menschen spielen Computerspiele in Deutschland. Aber man hört auch immer wieder, die deutsche Games-Branche sei international nicht wirklich wettbewerbsfähig. Ist das so?

Nein, das sehe ich gar nicht so. Die größten und bekanntesten Hits, die im Jahr rauskommen, die kommen vielleicht oft aus dem Ausland. Aber es gibt wirklich viele Studios in Deutschland, die immer wieder sehr erfolgreiche Spiele rausbringen, die aber nicht jeden Tag in den Medien auftauchen.

Während des Corona-Lockdowns haben die Menschen verstärkt Computerspiele gespielt, aber auch zum Beispiel Theater haben das Netz als Spielort für sich entdeckt. Das Theater Augsburg hat zum Beispiel eine interaktive Livestream-Serie entwickelt, die auf der Streaming-Plattform Twitch TV lief, die vor allem zur Übertragung von Videospielen genutzt wird. Sind an Sie schon klassische Kulturinstitutionen herangetreten, weil sie an ihrer Expertise Interesse haben oder sogar an einer Zusammenarbeit?

Das ist noch nicht passiert. Aber wenn dieses Gespräch hier jemand mitbekommt und sich mit uns unterhalten möchte: sehr gerne! Wir sind eigentlich immer aufgeschlossen für einen Erfahrungsaustausch, egal über welche Bereiche hinweg. Ich denke, dazulernen kann man immer. Und wir sind gern bereit auch das, was wir wissen, an andere weiterzugeben.

50.000 Euro Preisgeld haben Sie bekommen für Ihre Auszeichnung beim Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "Studio des Jahres". Was machen Sie damit?

Wir haben uns gestern entschieden – wir leben ja leider nicht in unbeschwerten Zeiten – die 50.000 Euro zu spenden, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.