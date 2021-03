Computerspiele für Paare: "It Takes Two" erscheint neu im März

Computerspiel als Paartherapie?

Die Ehe von Cody und May ist am Ende. Die beiden streiten dauernd. Darüber, warum May auf der Arbeit so viele Überstunden machen muss; weshalb Cody den Arzttermin für die gemeinsame Tochter Rose verschwitzt hat. Und so weiter und so fort. Beide sind sich einig: Es hilft nur noch die Scheidung. Tochter Rose kriegt das alles natürlich mit. Sie hat ihre Eltern als Puppen gebastelt und spielt oft, dass sich die beiden wieder vertragen. Als sie von der Scheidung hört, zieht sie sich zurück.

Das Ziel: Die Beziehung retten

In den ersten Minuten erzählt "It Takes Two" ein bewegendes und durchaus realistisches Beziehungsdrama, doch dann wird es schräg: Durch Roses Tränen verwandeln sich ihre Eltern in die fingergroßen Puppen. Außerdem erwacht ein magisches Buch zum Leben: Der Beziehungsratgeber von Dr. Hakim. Der richtet eine klare Ansage an Cody und May: "Um wieder zu Fleisch und Blut zu werden, müsst ihr eure Beziehung retten."