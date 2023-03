Computerspiel "Terra Nil": Mit ein paar Klicks ins Klima-Glück

Eine wüste, leere Landschaft, grau-vertrockneter, aufgesprungener Boden, ein paar Tannengerippe. Offenbar haben die Menschen hier eine gründlich zerstörte Umwelt hinterlassen. Aber wenn ich – ganz simpel per Mausklick – eine Windturbine zur Stromgewinnung aufstelle und dazu noch ein paar Entgiftungsanlagen, verfärbt der Boden sich gleich zu einem saftigen Braun. Jetzt noch eine Bewässerungsanlage und schon sprießt drumherum frisches Grün.

Alles wird gut? – Lösung des Klimaproblems wirkt einfach

Im Indie-Spiel "Terra Nil" geht es darum, die zugrunde gerichtete Umwelt wieder "herzurichten". Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, hat die Sorge, dass das Gefühl von Machbarkeit, was da erzeugt wird, nicht unbedingt dazu beiträgt, die tatsächliche Situation realistisch einzuschätzen: "Du musst nur diese und jene Maßnahme setzen, dann wird wieder alles gut."

Paganini erforscht, wie sich Computer- und Videospiele mit Klimawandel und Umweltschutz auseinandersetzen. Viele Games, die solche Menschheitsthemen ins ludische Zentrum stellen, haben dieses Realismus-Problem. In "Terra Nil" wird es besonders deutlich, wenn wir ein paar große Sonnensegel aufspannen, um darunter frischen Regenwald wachsen zu lassen. Plötzlich fliegen wieder Papageien umher. Claudia Paganini: "Dabei ist eben nicht alles reversibel. Es gibt Arten, die sind einfach ausgestorben."

Games können Verhalten positiv beeinflussen

Das Ziel, unser Ökosystem zu retten, reibt sich in Spielen natürlich an deren primärer Aufgabe, Spaß zu machen. Ein adrenalingeladenes Feuergefecht wird wohl immer spannender sein, als etwa Plastikmüll zu sammeln. Aber Spiele könnten Umweltbewusstsein auch anders steigern. Games sind erwiesenermaßen unübertroffen darin, Spielende einzubinden, emotional zu fesseln, Empathie zu wecken. Medienethikerin Claudia Paganini ist zuversichtlich, dass Games-Entwickler Spiele schaffen können, die konstruktiv sind und auf Verhaltensänderung und Verzicht hinwirken.

Neuer Player Netflix

"Terra Nil" kommt übrigens nicht nur mit einem aktuellen Thema daher, sondern auch über eine sehr zeitgeistige Verlags-Plattform. Das Spiel erscheint für Handys und Tablets beim Streaming-Anbieter Netflix. Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat Netflix in den letzten anderthalb Jahren begonnen, eine kleine, aber gut kuratierte Sammlung an Games anzubieten.

Kombi-Produkt Spiel und Serie

Teilweise ergänzen diese das Serien-Angebot: Ob es sich um die Dating-Serie und das dazugehörige Spiel "Too Hot to Handle" dreht oder um Variationen über ein Thema: So zeigt das rührend erzählte Anti-Kriegs-Spiel "Valiant Hearts“ den Horror des Ersten Weltkriegs ganz anders als Netflix' jüngste Erfolgs-Produktion "Im Westen nichts Neues".

Der schwächelnde Streaming Service scheint sich durch eine enge Bindung an Games von der Konkurrenz absetzen zu wollen. Das lässt sich ablesen an der schnell wachsenden Liste von Games, die bei Netflix zu Fernseh-Serien werden. Und anders als früher können sich diese Verfilmungen sehen lassen, ohne dass die Gamer sich fremdschämen müssen. So bei Serien-Treatments von Spielen wie "League of Legends", "Cyberpunk" oder "The Witcher".

Und das ist erst der Anfang. Netflix kündigte bereits mehr als ein Dutzend weiterer Serien und Spielfilme an, die zu teils erfolgreichen Spielereihen gehören - etwa "Horizon Zero Dawn", "Assassin’s Creed" oder "Bioshock". Parallel wird das Angebot an eigenen Spielen weiter ausgebaut.