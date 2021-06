Computerspiel "Ratchet & Clank: Rift Apart": Jump'n'Run für PS5

… und schon purzeln Dinosaurier aus einem fremden Universum Ratchet und Clank vor die Füße. Auf ihrer Jagd auf Nefarius und nach dem gestohlenen Dimensionator reisen Ratchet, Clank und außerdem die dritte Heldin, die Lombax Rivet, von Planet zu Planet und müssen auch zwischen den Dimensionen ständig hin-und herspringen. Was früher Ladezeiten von vermutlich mehr als einer Minute bedeutet hätte, läuft in Rift Apart nahtlos, ganz ohne Unterbrechungen.

Die Grafik

Die schnellen Ladezeiten sind auch deshalb so beeindruckend, weil "Ratchet & Clank: Rift Apart" in 4K und mit technischen Finessen wie dem sogenannten Raytracing läuft. Die Technologie lässt Spiegelungen in Pfützen und das Spiel von Licht und Schatten noch realistischer erscheinen. Die unterschiedlichen Welten der Planeten und Dimensionen bringen Abwechslung ins Spiel. Mal kämpft der Spieler als Ratchet in dem Roboter-Spa einer futuristischen Stadt gegen Nefarius' mechanische Handlanger. Mal reitet er als Rivet auf einem riesigen Käfer durch die Moore eines Sumpfplaneten. Dann wieder soll er als der Roboter Clank in einer Traumwelt zwischen den Dimensionen Rätsel lösen.

Das Problem ist nur: Viel zu häufig läuft es darauf hinaus, dass der Spieler am Ende irgendwelche Roboter oder Monster abknallen muss. Abgesehen davon, dass das auf Dauer ermüdet, bleibt dabei viel zu wenig Zeit, um über Lichteffekte zu staunen oder die Landschaft zu bewundern.