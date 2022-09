> Kultur > Comödie Fürth: Mit "Zwei wie Bonnie und Clyde" in neue Spielzeit

Am Abend startet die "Comödie Fürth" in eine neue Spielzeit. Los geht's mit der neuen Eigenproduktion "Zwei wie Bonnie und Clyde", ohne Volker Heißmann und Martin Rassau. Die Komödianten sind ab 27. September in ihrer "Sketchparade 2.0" zu sehen.