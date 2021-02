Comiczeichner Mawil erhält den Wilhelm-Busch-Preis

Der Comic, 2015 mit dem Max-und-Moritz-Preis – dem wichtigsten Comic-Preis in Deutschland – ausgezeichnet, zeigt in schrägen Bildern und zugleich einfühlsam die letzten Wochen einer untergehenden Welt, inklusive Besuch in Westberlin, im knatternden Trabant. Die Endzeit der DDR ist im Hintergrund der vielen bunten Seiten beständig spür- und sichtbar. Im Vordergrund die neuen Leiden des jungen W.: strenge Lehrerinnen, Liebesgefühle und der Ärger mit den Angebern aus den höheren Klassen.

Tischtennis und Fahrradfahren

"Ursprünglich wollte ich einen Comic über ein Tischtennis-Spiel zeichnen", erzählt Mawil gerne über die Anfänge von "Kinderland". Und Tischtennis spielt auch eine große Rolle in der eigentlich immer rasanten Geschichte. Seitenlang können Leserinnen und Leser Mirco und Co. beim ehrgeizigen Spiel folgen und dabei auch die „Angabe des Todes“ kennenlernen. Daneben aber ist die Graphic Novel auch ein tolles Dokument einer Kindheit und Jugend östlich der Mauer. Das Westradio etwa dudelt immer wieder. Depeche Modes „People are People“ ist der Favorit von Mirco und seinen Freunden. Der Comic wurde auch in andere Sprachen übersetzt.

Mawil lässt sich vermutlich gerne von den eigenen Vorlieben zum Zeichnen seiner immer wieder wilden Geschichten inspirieren. Er ist auch begeisterter Fahrradfahrer. Als er vor ein paar Jahren – als erster deutscher Comic-Künstler – das verlockende Angebot erhielt, eine Lucky-Luke-Hommage zu zeichnen, kam er bald auf die Idee, ein Abenteuer über das Fahrradfahren im Wilden Westen zu erzählen. Entstanden ist der Band "Lucky Luke sattelt um", erschienen 2019.