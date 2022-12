Comics zu Weihnachten – Fünf Empfehlungen von Timur Vermes

Für Ungeübte: "Cassandra Darke"

Comics von Posy Simmonds verschenke ich mit am liebsten. Die Britin fabriziert hinterlistig-boshafte Gesellschaftssatiren, ihre Figuren sind so nah an unserer Realität, dass es wehtut. Simmonds' bislang jüngstes Abenteuer: "Cassandra Darke". Die Titelheldin ist eine alternde Ex-Galeristin, die sich durch schmutzige Geschäfte aus dem Kunsthandel getrickst hat. Jetzt hasst sie Gott, die Welt, die "verblödeten Weihnachtsshopper" und am meisten ihre Untermieterin, die in ihrem Teil der Wohnung unüberhörbar herumvögelt – und in der Schmutzwäsche eine Pistole hinterlässt ...

Aber Posy Simmonds ist nicht nur eine präzise beobachtende Giftspritze, sie bietet auch einen Zusatzvorteil für traditionelle Buch-Fans. Die tun sich nämlich oft mit Comics schwer: Die Bilder irritieren, der Text ist so unsortiert, sie sind verunsichert, ob sie alles in der richtigen Reihenfolge lesen … Simmonds‘ Geschichten hingegen sind extrem gut lesbar, arbeiten viel mit Fließtext und sind so buchartig, wie ein Comic nur werden kann.

Posy Simmonds, Cassandra Darke. Aus dem Englischen von Sven Scheer, Reprodukt, 96 S. sowie Posy Simmonds, Cassandra Darke, Reprodukt, 24 Euro