Comics mit Schwerkraft

"Zu wissen, warum gesellschaftlich bestimmte Dinge entstanden sind, macht einen großen Teil von Emanzipation aus.", ist Lisa Frühbeis'überzeugt. In der Tat ist es ein großer Unterschied, ob der Mensch als Frau oder Mann durchs Leben geht. Frühbeis' feministische Comic-Kolumnen wurden im Berliner Tagesspiegel veröffentlicht und sind jetzt, zusammen mit Unveröffentlichtem, als Album "Busengewunder" erschienen. Judith Heitkamp hat mit der Augsburger Autorin über ihr Buch gesprochen.

Judith Heitkamp: Busengewunder – zum Beispiel wundert sich die Figur Lisa, die durch alle Geschichten führt, eine Kolumne lang über gezeichnete Brüste. Warum?

Lisa Frühbeis: Die Figur wundert sich in der Folge, warum die gezeichneten Brüste in Comics und in der Kunst oft so ausschauen, als würde sich die Frau auf dem höchsten Punkt eines Trampolinsprungs befindet oder als wenn immer jemand von innen 'rausboxt', weil gezeichnete Brüste so unnatürlich der Schwerkraft trotzen.

Während Lisa, die im übrigen auch Zeichnerin ist, einfach nur schlichte Halbkreise skizziert. Also werden sofort Klischees konkret, wie Körper sein sollen, wie Frauen sein sollen, und man ist gleich in der Gesellschaftskritik. Wo finden Sie Ihre Themen?

Es sind immer sehr persönliche Themen, oft ein Gespräch, eine Diskussion, ein Streit im Freundeskreis, das nehme ich dann mit nach Hause, recherchiere ... am Schluss ist sehr viel angesammelt und ich gieße das Ganze aufs Blatt.

Zum Beispiel über toxische Männlichkeit, über Damenschuhe, über die Frage, ob Frauen beim Heimwerken einen extra rosa Hammer brauchen oder über Lisas Projekt "Comic über Menstruation", wobei die Reaktionen auf dieses Projekt sehr verhalten ausfallen. Themen, an denen man aber auch sieht, dass die Provokation nicht mehr ganz so groß ist, wie das ein paar Jahrzehnte früher noch der Fall war, zum Beispiel bei den feministischen Cartoons von Claire Bretécher. Geht es heute noch um Provokation?

Claire Bretécher war natürlich die große Königin. Am Anfang sind meine Comics ja in der Zeitung erschienen und ich war sehr vorsichtig und habe immer bei der Redaktion nachgefragt. Das war aber toll, die haben sehr viel durchgewunken. Als reine Illustratorin wurde ich öfter zensiert – was heißt, man kann durchaus noch provozieren, selbst mit Details wie Gesichtsausdrücken. Ich möchte, glaube ich, weniger provozieren als Gedanken anregen und dabei gezielt das Bild einsetzen. Ich habe zum Beispiel einen Comic gemacht, ein kleines Experiment, wo ich die Begriffe gezeichnet habe, die wir umgangssprachlich verwenden, um Genitalien zu benennen, aufgeteilt nach männlich und weiblich. Also wenn wir zum Beispiel Zipfel sagen oder Perle, dann habe ich einen Stoffzipfel und eine Perle gezeichnet, und dann habe ich die beiden Gruppen gegeneinander gestellt und hoffe, dass alleine durch diese Verschiebung in der Kommunikation – nicht mehr Wort, sondern Bild – ein Blick auf die gravierenden Unterschiede zwischen diesen Begriffen angeregt wird.