Comic über David Bowie: Der Prophet aus Licht, Schminke und Sex

Der Bowiesong Starman ist ein Lied, das einen wirklich auch trägt, weiß Comic-Künstler Reinhard Kleist. Es gebe einem Hoffnung und trage ein Versprechen in sich. Es sei auch eines der Lieder gewesen, die ihm Mut gemacht und gute Laune verbreitet hätten, auch wenn er wusste, wie die Geschichte zu Ende gehe.

Und anders als in David Bowies Song wartet er nicht mehr nur im Himmel. Starman, diese rätselhafte Figur, ist auf die Erde gekommen und schwebt durch Reinhard Kleists Comic.

Starman ist eine Erzählstimme und bleibt doch – im Astronauten-Anzug – ein Unbekannter. Für seine Bildergeschichten über Musiker lässt sich der Berliner Künstler gerne von ihren Songs inspirieren. Zugleich bricht sein Bowie-Buch mit seiner bisherigen Ästhetik.

Knallbunt, grell und schreiend laut

Es in weiten Teilen knallbunt – grell, laut und Rock’n’Roll. Bowie erlaubt auch nichts anderes. Schon gar nicht der, der mit seiner Kunstfigur Ziggy Stardust die populäre Musik neu erfinden wollte. Ein Hoch auf den Koloristen Thomas Gilke.

"Da hat mich Thomas dann jedes Mal ziemlich aus den Latschen katapultiert, wenn ich von ihm neue Seiten zugeschickt bekommen habe, die er koloriert hat – und ich erst einmal: Um Gottes Willen, so ein Rot kann man doch nicht benutzen", sagt Reinhard Kleist. "Und beim zweiten Mal Hingucken habe ich gemerkt: Nein, das ist genau richtig, das ist super. Das trifft genau den Geist Bowie und die Zeit."

Glam Rock meets Pop

Im Mittelpunkt von Starman steht das wegweisende Album "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" aus dem Jahr 1972. Kleist erzählt von der teils mühsamen begleitenden Tournee, bis zum Finale im Sommer 73 in London. Bowie brach auf offener Bühne mit der Figur Ziggy Stardust.

Es gibt viele, zum Teil ganzseitige Bilderszenen von den Konzerten, Bowie in seinen phantasievollen Kostümen, die Haare feuerrot, seine Band in Aktion, Posen, Gitarren, die Fans verzückt. Doch es bleibt nicht bei dieser zu erwartenden Erzählebene. Reinhard Kleist blickt in einzelnen – farblich dann zurückhaltend gestalteten – Sequenzen immer wieder auch auf die Lebensgeschichte Bowies: die Kindheit und Jugend am Rand von London, die ersten musikalischen Projekte, die Lust, mit den Klischees im Rock’n’Roll-Zirkus zu brechen, etwa mit der bewussten Entscheidung, Frauenkleider zu tragen. Eine wichtige Rolle spielt der ältere Bruder. Gerade mit seiner Geschichte entsteht ein markanter Gegensatz zu allem Glam und Glimmer

"Bei seinem Bruder Terry wurde irgendwann schwere Schizophrenie diagnostiziert", sagt Reinhard Kleist. "Der war in mehreren psychiatrischen Kliniken und hat sich dann leider in den 80er Jahren das Leben genommen. Und Terry war für ihn eine sehr wichtige Figur, weil er ihn nicht nur mit der Musik bekannt gemacht hat, sondern auch mit den Dichtern der Beat-Generation – was für Bowie später dann sehr wichtig geworden ist, gerade beim Lyrics-Schreiben. Gerade William Burroughs."

Prophet aus Licht, Schminke und Sex

Reinhard Kleist zeigt in seinen Bildern, wie Stück für Stück die Figur Ziggy Stardust entstanden ist: der "Prophet aus Licht, Schminke und Sex", voller Freude am Anderssein und an der Provokation. Ebenso thematisiert der Comic mehr und mehr die mit dieser Rolle verbundene Ambivalenz: der Übermensch im Sinne Nietzsches, der Messias, das Monster. Das Unbehagen wächst mit jeder expressiv gezeichneten Seite.

"Was ist ein Rockstar? Was macht der eigentlich? Verkündet der jetzt für uns alle die Rettung – nicht nur vor der Apokalypse, sondern auch die Rettung aus unserer eigenen Welt, aus dem eigenen, manchmal miserablen Leben? Wir setzen eine Hoffnung, eine Projektion in einen Rockstar hinein. Ein Versprechen, was der natürlich überhaupt nicht erfüllen kann. Und daran geht diese Figur Ziggy auch zugrunde."

Mit Bowie ist Reinhard Kleist noch nicht fertig. Er arbeitet an einem zweiten Band, der in eine neue künstlerische Phase des Musikers und auch nach Westberlin führt. Erst einmal aber erzählt der Zeichner von einem Leben, das mehr und mehr vom Exzess bestimmt wird – bis zum großen Knall. Auf dem Ziggy-Stardust-Album, dessen Cover-Ästhetik auch in die Bilder eingeflossen ist, findet sich der schöne Hinweis "To be played at maximum volume" – so laut wie nur möglich spielen. Auf Reinhard Kleists Comic ließe sich übertragen: So intensiv wie nur möglich lesen.