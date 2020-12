Jagd nach der Bundeslade: Der Archäologen-Comic "Tunnel"

Ehrgeizig? Das wäre etwas untertrieben. Nili Broshi ist besessen. Sie will auf Teufel komm raus die Bundeslade finden, wie zuvor schon ihr Vater, ein berühmter, von den Kollegen verachteter Archäologe. Um das große Ziel endlich zu erreichen, organisiert Nili – Rutu Modans Comic-Heldin – den Bau eines illegalen Tunnels in Richtung Westbank, mitten hinein in palästinensisches Gebiet, tief unter der riesigen Mauer hindurch. Sie heuert eine Truppe von frommen Bauhelfern an, sucht sich Unterstützung bei einer Armee-Einheit an der Grenze und überlässt ihren schulpflichtigen Sohn ganz dem Smartphone. Eigentlich ist Nili auch ein Symbol, sagt Rutu Modan: "Ich erzähle eine Abenteuergeschichte. Aber wenn man sie als eine Metapher für die israelische Gesellschaft betrachtet, könnte man sagen: Nili steht für die Gründerinnen und Gründer unseres Staates. Das waren so bewundernswerte Leute! Sie wollten dieses Land aufbauen. Aber irgendwie haben sie dabei die Kontrolle verloren. Sie waren nur noch mit sich selbst beschäftigt."

Wild und verrückt

Rutu Modans Comic "Tunnel" erzählt mit dünnem Strich und bunten Farben eine wilde und verrückte Geschichte. Oder besser: ein ganzes Bündel von eng miteinander verknüpften Geschichten rund um ein Objekt, von dem niemand weiß, ob es überhaupt existiert. Es geht einmal um eine Archäologen-Familie im Zwist, zum anderen um den gemeinen Wettstreit verschiedener Forscher, es geht um ein Abenteuer – die Suche nach der Bundeslade – und um zentrale Themen unserer Zeit: den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, den islamistischen Terror. "Ich wollte von einer illegalen Ausgrabung in der Westbank erzählen, von der Suche nach einem Schatz aus dem alten Israel.", erklärt Rutu Modan. Und anfangs sei ihr nicht klar gewesen, dass das die Bundeslade sein würde. "Die spielt ja im ersten Indiana-Jones-Film eine große Rolle, so dachte ich, es könnte etwas anderes sein. Es gibt aber kein vergleichbares Objekt. Die Bundeslade ist der heilige Gral für das Judentum. So habe ich mich dafür entschieden."

Rutu Modan arbeitet bei ihren Comics mit einer ganz besonderen Methode: Sie entwirft die Szenen, lässt sie von Schauspielerinnen und Schauspielern aufführen und nimmt die dabei entstehenden Foto-Serien als Vorlage für ihre Zeichnungen. Sie nimmt sich Zeit für ihre Bücher. Im Fall von "Tunnel" waren es, mit allen Recherchen, mehrere Jahre, berichtet sie. Doch auch die Geschichte selbst ist mit einer wohltuenden Entschleunigung erzählt. Das braucht sie auch. Denn, so Rutu Modan: "Es ging mir darum, die Komplexität zu zeigen. Zudem habe ich so viele Figuren und wollte gerne eine jede einzeln porträtieren, so als könnte sie auch eine Hauptfigur in einem anderen Buch sein. Und ich brauchte die Zeit, um die Handlung so zu entwickeln, dass man die Charaktere, ihre Handlungen und Interessen, verstehen kann, ohne dass zu viel erklärt wird. Allein durch ihr Agieren, durch das, was sie sagen und was sie nicht sagen."

Ein Netz von Tunneln und Geschichten

Diese Graphic Novel nennt Rutu Modan ihre politischste. Die Figuren, die sie immer tiefer in die Erde schickt, auf der Suche nach der Lade, spiegeln die israelische Gesellschaft im Kleinen: Gleichzeitig führt der Tunnel unter der Westbank zu einem ganzen Netz von Tunneln und Geschichten, unterwegs begegnen Israelis und Palästinenser einander. Und müssen erleben, wie ihr wachsendes Stollensystem – durch einen blöden Zufall – in die Luft fliegt. Da ist die Suche nach der Bundeslade noch lange nicht zu Ende – und das Ende wiederum ist böse, sehr böse.

Der Palästina-Konflikt: Absurd und tragisch

Die Zeichnerin Rutu Modan nennt ihr Abenteuer eine Satire: "Für mich ist es eine Hilfe, den Konflikt zwischen Israel und Palästina als absurdes Theater zu betrachten. Denn die Situation ist tragisch, gerade auch jetzt. Die Tragik besteht darin, dass es so kompliziert ist, diesen Konflikt zu lösen. Er folgt ja nicht der simplen Logik von Gut und Böse. Mit der Satire kann man vieles sagen, ohne dafür etwas auf den Deckel zu bekommen."

In etlichen Bildern, in den mit dünnem Strich gezeichneten, karikaturhaften Figuren, in einigen Motiven und ebenso in den Farben kann man, ganz beiläufig, eine wichtige Inspirationsquelle von Rutu Modan erkennen: Hergés Abenteuer von Tim und Struppi. Das passt gut zur wilden Jagd nach der Bundeslade – ist aber ebenso eine heimliche Hommage. Und verleiht einer tollen Geschichte eine zusätzliche Tiefendimension. Ab in die Erde!

Rutu Modans Graphic Novel "Tunnel" ist im Carlsen-Verlag erschienen, aus dem Hebräischen übersetzt von Markus Lemke. 284 Seiten.