Ausstellung zeigt Münchens Comic-Szene

Eine weitere Arbeit zeigt einen nachgestellten Handybildschirm, auf dem ein Instagram-Profil zu sehen ist. Wie kam es zu dieser außergewöhnlichen Idee?

Anna Fuchs hatte wohl eines Tages den Moment, in dem sie sich gedacht hat: "Okay, ich baue jetzt ein 1,40 Meter großes Smartphone nach (lacht)." Sie hat den Inhalt des "Bildschirms", also das Instagram-Profil an sich, auf eine PVC-Plane gedruckt. Anschließend hat sie diese zwischen zwei Rollen befestigt, eine Kette darum herum angelegt. Dadurch können die Betrachter nun den Inhalt des Profils wie bei einem Smartphone scrollen.

Das Profil existiert auch tatsächlich auf Instagram. Befüllt ist es mit einem Comic, welcher von drei kleinen Schweinchen handelt, die etwas mit ihrem Freundeskreis zu tun haben. Es ist eine tolle Idee und es hat sehr viel Spaß gemacht zuzusehen, wie die Installation entstanden und gewachsen ist.

Ein Ausblick in Richtung "Future". Was ändert sich gerade an der Comickultur in Deutschland? "Deutschland als Comic-Entwicklungsland" - stimmt das?

Andere europäische Länder setzen sich mit dem Thema "Comics" sehr viel ernsthafter auseinander. Meiner Meinung nach ist die deutsche Kultur dafür verantwortlich, dass Comics immer noch ein wenig "stiefmütterlich" behandelt werden. Die Leute assoziieren mit Comics Mickey Mouse oder Batman und diese werden eher belächelt und als Jugendliteratur abgestempelt.

Ich persönlich finde, dass Deutschland sich nicht als "Comic-Entwicklungsland" verkaufen müsste. Es gibt wunderbare Comickünstler in Deutschland und vor allem auch in München, sonst würde es das Comicfestival nicht geben. Es gibt genügend Comic-Interessierte, in der Fraunhoferstraße gibt es für sie einen tollen Comicladen, die Comic-Kultur wird also vorangetrieben.

Vielleicht ist es aber auch eine Frage der Generation, denn die 18- bis 39-Jährigen stehen dieser Kunstform sehr viel aufgeschlossener gegenüber. Für mich sind Comics mehr ein Illustrationswerk, also nicht nur das klassische Format, Panel für Panel. Vielmehr kann der Künstler ganz tolle Gesamtkunstwerke gestalten. Man kann großflächige Bilder machen, in die man die Sprechblasen einbaut. Oder man lässt die Bilder ineinander verschwimmen. Der Betrachter kann es trotzdem lesen.

Insgesamt glaube ich an eine positive Entwicklung der Comickultur. In fünf Jahren ist Deutschland kein "Comic-Entwicklungsland" mehr. Und je mehr Europa zusammenwächst, desto mehr wird aus der nationalen Comickultur eine europäische Comickultur – das wäre zumindest mein Wunsch.

Die Vernissage findet am 11. Juni von 19 bis 23 Uhr in den Kunstarkaden in München statt. Die Ausstellung "Comic Future. Future Comic" beginnt am 12. Juni und endet am 27. Juli und ist jede Woche von Dienstag bis Samstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.