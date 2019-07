Im Taxi durch München: Der Comic "Nachts im Paradies"

Strich für Strich den Menschen erfassen

Frank Schmolke sagt, er habe lange an "Nachts im Paradies" gearbeitet und den Bogen der großen Geschichte mehrfach verändert. Der Zeichner und Illustrator, der heute in Indersdorf lebt, ist selbst immer wieder Taxi gefahren. Während der nächtlichen Wartezeiten habe er Seite um Seite eines Skizzenbuches mit Tuschzeichnungen gefüllt. Seine Episoden hätten oft einen wahren Kern, auch die von den nächtlichen Katastrophen. Und wenn er genau darüber nachdenke, gebe es durchaus Parallelen zwischen Fahren und Zeichnen, meint Schmolke: "Wenn ein Fahrgast einsteigt, ist er erstmal neutral, zumindest meistens. Im Laufe der Fahrt, im Gespräch, lernst du ein bisschen mehr von dem Menschen kennen." Wie beim Zeichnen entstehe so langsam ein Bild. Bei einem Porträt fange man schließlich auch mit einem Strich an, der vielleicht nicht perfekt ist. Erst im Nachhinein ergebe sich das Bild.

"Nachts im Paradies" ist nicht nur eine Taxi-Geschichte. Auch das Paradies – München – spielt eine zentrale Rolle in den oft expressiven Bilderwelten von Frank Schmolke. Es geht um die großen Widersprüche der Stadt, um horrend steigende Mieten, die sich Menschen wie Vincent Kutscher nicht mehr leisten können. Und es geht um das Ende der Utopie von München als einer Stadt für alle. Aber es geht auch um Empathie für stille Menschen wie Vincent, die in den Nächten unterwegs sind und am Ende doch keine Männer ohne Eigenschaften sind, wie Frank Schmolke betont: "Es gibt natürlich Taxifahrer, die sind ganz furchtbar. Da will man so schnell wie möglich raus. In solchen Taxis bin ich auch schon gesessen. Aber es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz wunderbar sind und ein ganz unglaubliches Wissen über die Stadt haben. Die ihren Beruf lieben. Und um diese Fahrer geht es. Die sollte man einfach mit Respekt behandeln!"

Respekt, bitte!

Vielleicht sei er älter geworden oder die Zeit sei eine andere. Aber in punkto Respekt habe sich einiges geändert auf der Straße. Das habe er in seinem Comic alles einmal ansprechen wollen, erklärt Schmolke – ohne erhobenen Zeigefinger.

Stattdessen gibt es in "Nachts im Paradies" eine Reihe spannender Nachtstücke und fantastischer München-Bilder, Momentaufnahmen einer Stadt in der Dunkelheit, schwarz-weiß, flirrend, ausdrucksstark: die Lukaskirche, das Straßengewirr am Olympia-Park. Frank Schmolkes Taxi verlässt man ungern. Eine neue Tour ist jederzeit möglich.