Raubbau und Archäologie - Comic-Festival München beginnt

Vier Tage lang, bis zum Sonntag, dauert das Comic-Festival in der bayerischen Landeshauptstadt. Im Gasteig HP8, aber auch an vielen anderen Orten stellen Künstlerinnen und Künstler ihre gezeichneten Geschichten vor. Viele Gäste kommen aus dem Ausland, darunter Kate Beaton. In ihrem Buch "Ducks" erzählt sie von ihren Erfahrungen während eines zweijährigen Arbeitsaufenthaltes in den Ölsand-Abbau-Gebieten im Westen Kanadas. Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama hat "Ducks" auf seiner Leseliste empfohlen - eine besondere Auszeichnung.

Eine Welt, für die sich kaum jemand interessiert

Die Tiere, von denen der Titel des Comic-Buches handelt, sind elendig gestorben, verendet im giftigen Schlamm. An die 500 tote Enten lagen in einem Becken im Ölsand-Gebiet, in der kanadischen Provinz Alberta. Das für den Abbau verantwortliche Unternehmen hat – so die Vermutung – die Apparate zur Abschreckung der Zugvögel nicht zum Einsatz gebracht. In ihrem Comic „Ducks“ erzählt Kate Beaton von dieser realen Begebenheit. Sie hat eine Zeitlang im Ölsand-Abbau gearbeitet. Eine junge Frau mitten in einer rauen, kalten, immer wieder auch brutalen Welt. Einer Welt, für die sich kaum jemand interessiert.

"Nachdem ich zurück war, wollten alle nur über die Enten sprechen", erzählt Kate Beaton im Interview mit dem BR. "Das war auch alles, was sie darüber wussten. Darüber gab es die Schlagzeilen. Als ich in den Ölsand-Gebieten gearbeitet habe, sah ich, wie groß dort die menschliche Verwüstung ist. Diese Wissenslücke wurde mir enorm bewusst."

Beindruckende Sozialreportage

Auf über 400 dicht gezeichneten Seiten erzählt Kate Beaton vom Abbau der Ressourcen – auf den Territorien der Indigenen – und den Folgen für die Umwelt. Gleichzeitig ist ihr Comic-Buch „Ducks“, in Grau- und Blautönen gestaltet, ein beeindruckender Bericht über die Menschen, vor allem Männer, die in den Ölsand-Gebieten arbeiten. Wer sind sie, woher kommen sie, was treibt sie um? Kate Beaton stammt aus einer Arbeiterfamilie aus der Region Nova Scotia, im Osten Kanadas, einer Region, in der die Menschen seit Generation aufbrechen, um anderswo Geld zu verdienen. Sie hat sich im Westen verdingt, um mit dem Geld den Kredit für ihr Geschichtsstudium abzubezahlen. Der Comic ist eine große Sozial-Reportage. Und berichtet auch, auf bewegende Weise, von der Erfahrung sexueller Gewalt.

"Es gibt psychische Erkrankungen unter den Arbeitern – insbesondere, aber nicht allein bei den Männern", so Kate Beaton. "Sondern bei jedem, der dort – in der Isolation lebt – und einen verdammt langen Arbeitstag hat. An diesem Ort werden wie Menschen wie Arbeits-Objekte behandelt. Die Umweltzerstörung ist allgegenwärtig. Man atmet sie ein, jeden Tag. Und man reagiert auf all das."

Zwischen Innen- und Außenwelt

Kate Beaton ging 2005 zur Arbeit in die Ölssand-Gebiete. Mit der Arbeit an ihrem Comic begann sie mehr als zehn Jahre später. Sie sagt, sie wollte Abstand gewinnen zu dem, was sie dort erlebte. In ihrem Buch zeigt sie einerseits viele Dialogszenen, ihr Comic-Alter-Ego im Gespräch, etwa mit Arbeitskollegen oder mit einer Angehörigen der Crew, des indigenen Volkes in der Region. Ebenso zeigt Kate Beaton die Industrieanlagen und den Abbau des Ölsandes. Die Bilderzyklen bewegen sich beständig zwischen Innen- und Außenwelt.

"Verglichen mit all dem Stahl, dem Dreck und dem Öl fühlt man sich als Mensch so klein", erzählt Kate Beaton. "Das habe ich auf das Papier gebracht. Der größte Teil des Buches handelt von den Beziehungen der Menschen miteinander. Aber immer wieder zeige ich, wo sie sind - dass sie in dieser gigantischen Bergbau-Landschaft leben. Daran wollte ich erinnern. Die Menschen arbeiten nicht irgendwo in einem Büro. Sie sind in einer mobilen Arbeitseinheit im Abbaugebiet, mitten im Winter.