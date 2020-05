Dieser Comic zeigt, wie David Bowie zu Ziggy Stardust wurde

Ein Ziggy-Denkmal in Form eines bildgewaltigen Geschichtsbuchs

Dass Songs wie "Life on Mars" oder "Changes" in der Graphic Novel ein farbenprächtig LSD-berauschtes Gesicht bekommen, ist dem Zeichner, Popart-Künstler und erklärten Bowie-Fan Michael Allred, zu verdanken. Schon als kleiner Junge habe er angefangen, Bowie zu zeichnen, schreibt Allred im Nachwort.

Vier Jahrzehnte lang hat er sein Idol illustriert und wie ein Besessener Material zusammengetragen. Noch zu Lebzeiten Bowies habe er versucht, dessen Management von seiner Comicidee zu überzeugen – ergebnislos. Dabei habe die Popikone schon immer alle Grundvoraussetzungen für ein solches Vorhaben erfüllt, findet auch Autor Steve Horton: "Es gibt viele Überschneidungen, weil Bowies Auftritte und seine Songs so visuell sind und weil er so collagenartig und unangepasst war, eben nicht der typische Rockstar. Ich denke, das hat viele angesprochen, die sich auch für Comics interessieren."

Begegnungen mit Iggy und Twiggy, mit Elvis und Warhol

Knapp drei Jahre haben Horton und Allred an ihrem Ziggy-Denkmal gemeißelt. Entstanden ist eine Art bildgewaltiges Geschichtsbuch, das eine der prägendsten Phasen des sogenannten Pop-Chamäleons nacherzählt. Fast schon ein wenig zu penibel werden alle wichtigen Stationen, Fehden, große und kleine Begegnungen mit Stars wie Iggy Pop, Marc Bolan, Elvis, Elton John, Twiggy, Andy Warhol und Gott weiß wem zwischen die beiden Buchdeckel gepackt.