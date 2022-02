Comedy for Future-Festival in Berlin geplant

Am Himmelfahrts-Wochenende 2022 feiert das Comedy for Future-Festival (C4FF) Weltpremiere in Berlin. Nach Angaben der Veranstalter steht das Festival ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz und für "Unterhaltung mit Haltung". Es setzt auf Humor als Weg, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Schirmherr des Festivals ist Eckart von Hirschhausen. Der Mediziner, der für seinen Humor bekannt ist, hatte vor einigen Monaten das Buch "Mensch Erde! Wir könnten es so schön haben" veröffentlicht und die Klima- und Gesundheitsschutz-Stiftung "Gesunde Erde, gesunde Menschen" gegründet.

Unter den rund 50 teilnehmenden Comedians sind etwa Olaf Schubert, Johann König, Abdelkarim, Moritz Neumeier, Atze Schröder, Masud Akbarzadeh, Horst Evers, Gayle Tufts, Suchtpotenzial, Ingmar Stadelmann oder Lisa Feller.

Den Auftakt markiert eine politische Demonstration: die Laughparade. Es folgen vier Tage (26. - 29. Mai) geballtes Programm in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. Ergänzend zu den insgesamt elf Comedy-Shows auf der Hauptbühne findet eine B2B-orientierte Conference-Schiene in den Nebenfoyers des Theaters statt. Zum Abschluss des Comedy for Future Festivals wird der/die Hofnärr:in des Jahres gekürt.