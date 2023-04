Comedian Barry Humphries ist tot

Nationalikone "Dame Edna"

Edna war mit Abstand Humphries berühmteste Rolle. Als er sie 1955 zum ersten Mal spielte, wussten viele noch nicht, was Travestie ist, geschweige denn "Drag". Später trat "Edna" in Filmen wie "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" auf, den Titel "Dame" bekam sie in den 70er Jahren spontan vom damaligen australischen Premierminister Gough Whitlam. Die erste international erfolgreiche Bühnenshow hatte Edna 1976 in London mit "Housewife, Superstar!" Die Hausfrau aus einem Vorort von Melbourne war einer der größten Bühnenstars Australiens, vom Londoner West End über den Broadway bis zum Fernsehtalk, wo sie Sean Connery und Zsa Zsa Gabor interviewte. Das Publikum begrüßte sie gerne mit "Hello, possums", "Hallo, Beutelratten". Dame Edna ist eine nationale Ikone. In Melbourne wurde schon zu Lebzeiten ein Platz nach ihr benannt, zum 50. Geburtstag landete sie auf einer Briefmarke der australischen Post. Sie durfte alles sagen. Schrill und unverschämt war sie, aber die Australier mochten das. Und die Engländer auch: Es gibt Bilder, auf denen Prinz Charles sehr verzückt neben Edna steht. Und "Dame Edna" nahm auch an der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton teil.

Manchmal machte der Komiker sich auch unbeliebt, etwa mit Äußerungen über Transgender oder über das Lernen von Spanisch. 2012 kündigte Humphries dann den Ruhestand der Lady mit den lila Haaren an. Es kamen aber doch noch einige Auftritte hinzu. Seine goldene Regel, das Publikum zu unterhalten, beschrieb Humphries in einem Interview des Fernsehsenders ABC so: "Ich habe immer gedacht, wenn es mich amüsiert, dann werden sich auch andere amüsieren."

Vom Hai in "Findet Nemo" bis zum Goblin in "Der Hobbit"

Weitere bekannte Personae von Barry Humphries waren "Barry McKenzie" und "Sir Les Patterson". Im Pixar-Film "Findet Nemo" lieh Humphries dem Hai Bruce die Stimme. In der Tolkien-Verfilmung "Der Hobbit" spielte er den Großen Goblin, eine weitgehend computer-animierte Monster-Figur mit Humphries Gesichtszügen und seiner Mimik, sowie die Erzählerstimme in dem Film "Mary & Max" oder "Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?", einem australischen Knetanimationsfilm aus dem Jahr 2009 von Adam Elliot. Humphries war neben seinen Figuren auch Filmproduzent und Autor, spielte im Musicaltheater im Londoner West End, und bewies sich als Landschaftsmaler.

Der Komiker bleibt unvergessen. Barry Humphries habe die Menschen mit "einer Galaxie an Persönlichkeiten" unterhalten, würdigte ihn der australische Premierminister Anthony Albanese auf Twitter. Der hellste Stern dieser Galaxie sei aber immer Humphries selbst gewesen. Der australische Schauspieler Jason Donovan twitterte: "Australien hat einen seiner Größten verloren!".